米其林星廚林明健打造 亞洲風味麵吧進駐台北春大直

由米其林星廚林明健（Chef Kin）打造的全新亞洲風味麵吧LITTLE LAM NOODLE BAR，今天正式於台北春大直亮相。林明健匯集港式、日式、星馬、越南等亞洲麵食特色，以fine dining的標準、法式料理工序的講究，將兒時期待父親下班回家炒牛河的溫暖記憶，轉譯為精雕細琢的麵體、湯頭、配料及小菜、沾醬，單點麵食售價360元起。

LITTLE LAM菜單上共有四款麵，林明健秉持法式料理對「湯」及「醬」的講究，以多種辛香料與牛小排、牛尾、豬腳及自製辣椒醬熬製越南順化牛肉湯；紅羽土雞融合大量蔬菜熬煮五小時成就濃郁雞白湯；運用法式龍蝦湯繁複工序，費時製成番茄海鮮湯；黑胡椒和老薑等辛香料炒製之辛香回甘黑胡椒醬，甚至還自家發酵鬼椒特製辣椒醬，酸辣夠勁。

「順化香辣牛肉麵」（480元）及「雞白湯拉麵」（380元）分別擁有鮮辣及濃醇湯頭，為讓麵條得以充分吸附湯汁的濃郁香醇，特別選用頂級北海道春小麥製成之春よ戀生拉麵，洋溢芬芳麥香、口感Q彈紮實。

「黑胡椒鮮蝦撈麵」（360元）融合新加坡國菜黑胡椒香辣蟹與香港鮮蝦撈麵，打碎黑胡椒粒加入大量老薑、蔥蒜、豆豉、甜醬油、淡醬油等炒製黑胡椒醬，使用日本山茶花麵粉製成無雙生麵，略粗麵體更能扒附辛香甜辣黑胡椒醬汁。「蕃茄海鮮米線」（420元）以熬煮法式龍蝦湯的工序悉心製作，炒香龍蝦頭及胭脂蝦頭、蔬菜、番茄糊加入豬大骨湯熬煮，浸漬羅望子帶出番茄酸香，越南螃蟹醬增添厚實鮮味。

LITTLE LAM除單點麵食，亦可加價160～250元，將麵食與多樣亞洲風味小菜及甜點組合成套餐。小菜「干貝花枝雲吞——香辣花生醬」（120元）以紅油抄手為靈感，以Q彈細柔雲吞皮包覆干貝花枝內餡，沾佐加入新竹福源花生醬與辣椒等調製的香辣花生醬，滋味豐富。「豬肉蔬菜春捲——酸甜醬」（120元）在三角春捲包入豬絞肉、粉絲、木耳、紅蘿蔔、豆干等內餡，並加入九層塔與薄荷增添草本清香，酥炸至金黃香脆，沾佐魚露酸甜醬，令人意猶未盡。韓式「麻藥蛋」（45元）完美的金黃溏心質地與鹹甜滋味，更是配搭麵食的絕佳伴侶。

在甜點部分，也有充滿南洋風情的「煎蕊——椰奶奶酪、班蘭葉果凍、焦糖醬油」（80元）與香甜軟糯的「麻糬蛋糕」（80元）兩種選擇。

◎LITTLE LAM NOODLE BAR ．地址：台北市樂群三路303號春大直1F ．電話：02-26580226 ．營業時間：11:00-22:00（最後點餐時間21:00）