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米其林星廚林明健打造 亞洲風味麵吧進駐台北春大直

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
LITTLE LAM供應多樣亞洲風味小菜及甜點。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
LITTLE LAM供應多樣亞洲風味小菜及甜點。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供

由米其林星廚林明健（Chef Kin）打造的全新亞洲風味麵吧LITTLE LAM NOODLE BAR，今天正式於台北春大直亮相。林明健匯集港式、日式、星馬、越南等亞洲麵食特色，以fine dining的標準、法式料理工序的講究，將兒時期待父親下班回家炒牛河的溫暖記憶，轉譯為精雕細琢的麵體、湯頭、配料及小菜、沾醬，單點麵食售價360元起。

LITTLE LAM菜單上共有四款麵，林明健秉持法式料理對「湯」及「醬」的講究，以多種辛香料與牛小排、牛尾、豬腳及自製辣椒醬熬製越南順化牛肉湯；紅羽土雞融合大量蔬菜熬煮五小時成就濃郁雞白湯；運用法式龍蝦湯繁複工序，費時製成番茄海鮮湯；黑胡椒和老薑等辛香料炒製之辛香回甘黑胡椒醬，甚至還自家發酵鬼椒特製辣椒醬，酸辣夠勁。

「順化香辣牛肉麵」（480元）及「雞白湯拉麵」（380元）分別擁有鮮辣及濃醇湯頭，為讓麵條得以充分吸附湯汁的濃郁香醇，特別選用頂級北海道春小麥製成之春よ戀生拉麵，洋溢芬芳麥香、口感Q彈紮實。

「黑胡椒鮮蝦撈麵」（360元）融合新加坡國菜黑胡椒香辣蟹與香港鮮蝦撈麵，打碎黑胡椒粒加入大量老薑、蔥蒜、豆豉、甜醬油、淡醬油等炒製黑胡椒醬，使用日本山茶花麵粉製成無雙生麵，略粗麵體更能扒附辛香甜辣黑胡椒醬汁。「蕃茄海鮮米線」（420元）以熬煮法式龍蝦湯的工序悉心製作，炒香龍蝦頭及胭脂蝦頭、蔬菜、番茄糊加入豬大骨湯熬煮，浸漬羅望子帶出番茄酸香，越南螃蟹醬增添厚實鮮味。

LITTLE LAM除單點麵食，亦可加價160～250元，將麵食與多樣亞洲風味小菜及甜點組合成套餐。小菜「干貝花枝雲吞——香辣花生醬」（120元）以紅油抄手為靈感，以Q彈細柔雲吞皮包覆干貝花枝內餡，沾佐加入新竹福源花生醬與辣椒等調製的香辣花生醬，滋味豐富。「豬肉蔬菜春捲——酸甜醬」（120元）在三角春捲包入豬絞肉、粉絲、木耳、紅蘿蔔、豆干等內餡，並加入九層塔與薄荷增添草本清香，酥炸至金黃香脆，沾佐魚露酸甜醬，令人意猶未盡。韓式「麻藥蛋」（45元）完美的金黃溏心質地與鹹甜滋味，更是配搭麵食的絕佳伴侶。

在甜點部分，也有充滿南洋風情的「煎蕊——椰奶奶酪、班蘭葉果凍、焦糖醬油」（80元）與香甜軟糯的「麻糬蛋糕」（80元）兩種選擇。

◎LITTLE LAM NOODLE BAR

．地址：台北市樂群三路303號春大直1F

．電話：02-26580226

．營業時間：11:00-22:00（最後點餐時間21:00）

米其林星廚林明健打造全新亞洲風味麵吧LITTLE LAM NOODLE BAR。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
米其林星廚林明健打造全新亞洲風味麵吧LITTLE LAM NOODLE BAR。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
雞白湯拉麵。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
雞白湯拉麵。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
LITTLE LAM正式進駐台北春大直。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
LITTLE LAM正式進駐台北春大直。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
黑胡椒鮮蝦撈麵。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
黑胡椒鮮蝦撈麵。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
「順化香辣牛肉麵」加價250元，組合成套餐。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
「順化香辣牛肉麵」加價250元，組合成套餐。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
番茄海鮮米線。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供
番茄海鮮米線。圖／LITTLE LAM NOODLE BAR提供

法式料理 豬肉 黑胡椒

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