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冷氣團報到！7-ELEVEN祭出百項商品助抗寒暖身

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA攜手推出「GODIVA醇濃熱巧克力」，1月11日至1月21日每杯鑑賞價99元再加贈OPENPOINT點數20點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA攜手推出「GODIVA醇濃熱巧克力」，1月11日至1月21日每杯鑑賞價99元再加贈OPENPOINT點數20點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN觀察，隨著氣溫轉冷，相關保暖、熱食、熱飲等商品熱銷，其中又以CITY系列熱飲、自助熟食區的關東煮、茶葉蛋，以及熱罐、巧克力等商品最受到消費者青睞。7-ELEVEN陸續推出多項限時優惠，陪伴大眾溫暖過冬。

1月8日起7-ELEVEN與連續3年獲米其林必比登推薦名店的「可口牛肉麵」，合作推出「可口紅燒牛肉麵」，經典紅燒湯頭與精燉牛腱肉搭配以秘製辣椒爆炒的牛油及秘製酸菜，1月8日至1月21日OPENPOINT APP可用1點＋129元購買（省10元，限量1萬份）。

7-ELEVEN冷凍區推出多款即食微波的鍋物跟湯品，熱銷的石二鍋爆香石頭鍋、辛香辣姊鍋以及麻油雞湯、羊肉爐、胡椒豬肚雞湯、藥膳排骨湯一應俱全；另外冷藏美味鮮食鍋物聯名系列：加賀屋味噌鹽麴雞肉鍋、新馬辣麻辣鍋、韓式泡菜豆腐鍋，即日起至1月21日享指定商品任選第2件79折。

根據7-ELEVEN觀察，入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，又以暖暖包銷售翻倍，即日起至2月4日推出指定品項暖暖包任選最低買1送1起、小白兔暖暖包任選第2件5折等優惠。

掌握冬季節令商機，7-ELEVEN與比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA今年第8度攜手推出由巧克力大師Chef Sebastien Bauer精心研製主廚特調、全新升級配方的「GODIVA醇濃熱巧克力」，呈現歐式特有奢華濃厚可可風味，好評優惠再延長，1月11日至1月21日推出每杯鑑賞價99元再加贈OPENPOINT點數20點。同步推薦加價預購GODIVA周邊商品，購買2杯即可加價購「GODIVA法蘭絨毛毯」或「GODIVA 品牌保溫杯」。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN自有品牌「Homeal」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作獨家推出冷凍即食方便單身、小家庭調理的「輕火鍋」，有「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」兩種口味，簡單復熱就能開鍋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「Homeal」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作獨家推出冷凍即食方便單身、小家庭調理的「輕火鍋」，有「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」兩種口味，簡單復熱就能開鍋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出冷凍多樣化聯名湯品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出冷凍多樣化聯名湯品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至2月4日推出指定品項暖暖包任選最低買1送1起、小白兔暖暖包任選第2件5折等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至2月4日推出指定品項暖暖包任選最低買1送1起、小白兔暖暖包任選第2件5折等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與連續3年獲米其林必比登推薦名店的「可口牛肉麵」合作推出「可口紅燒牛肉麵」，1月8日至1月21日 OPENPOINT APP可用1點＋129元購買（省10元，限量1萬份）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與連續3年獲米其林必比登推薦名店的「可口牛肉麵」合作推出「可口紅燒牛肉麵」，1月8日至1月21日 OPENPOINT APP可用1點＋129元購買（省10元，限量1萬份）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN冷藏湯品推出多款著名餐飲品牌合作的經典湯品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN冷藏湯品推出多款著名餐飲品牌合作的經典湯品。圖／7-ELEVEN提供

保暖 巧克力 暖暖包

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