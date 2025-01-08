星巴克「國際感謝日」買一送一！網友召喚：喝起來

手搖飲王牌品牌「50嵐」的黃金烏龍茶向來是許多粉絲的最愛，其獨特的茶香和清爽回甘的滋味深受歡迎，現在50嵐推出了全新飲品「重焙烏龍拿鐵」， 選用全新茶葉透過焙火的技術，讓高山烏龍展現更優雅的韻味，口感更順口，冬天揪團來一杯吧！

2025-01-08 11:00