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海底撈推「九宮格單人餐」499元！人氣鍋底Top 5出爐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海底撈推出「撈派九宮格單人套餐」，每套499元起。圖／海底撈提供
海底撈推出「撈派九宮格單人套餐」，每套499元起。圖／海底撈提供

人氣連鎖火鍋海底撈」在2025年迎來登台10周年。海底撈也公佈「人氣鍋底前5名」與「人氣菜色前10名」，其中各以「新一代蕃茄火鍋」與「撈派撈麵」奪下冠軍。另外海底撈也推出全新「撈派九宮格單人套餐」，更方便民眾一人用餐。1月14日起，海底撈將攜手「蛋仔派對」，推出一系列聯名活動。

根據海底撈統計，目前台灣會員人數在2024年突破145萬、頂級黑海會員已達6,000人，營業額也較2023年成長8%。根據會員點餐偏好，海底撈也首度公佈人氣鍋底前5名，其中「新一代蕃茄火鍋」奪冠，接著是「豬肚雞火鍋」、「麻辣（牛油 / 清油）火鍋」、「三鮮火鍋」、「燕麥奶火鍋」。另外「人氣菜色前10名」則依次為「撈派撈麵、招牌蝦滑、撈派巴沙魚片、美國特選肥牛、響鈴卷、紅糖糍粑、撈派滑牛肉、血旺、黃金酥肉、撈派毛肚」。

除了人氣商品之外，海底撈也提供慶生互動、單人陪吃娃娃等特色服務。為打造單人用餐環境，海底撈並針對平日時段推出全新「撈派九宮格單人套餐」，吃得到肉片、響鈴捲等9種特色食材，並搭配清油麻辣鍋底、番茄鍋底、三鮮鍋底、菌菇鍋底（4選1），每套499元。

1月14日至2月12日，海底撈將攜手休閒競速遊戲「蛋仔派對」推出一系列聯名活動。活動期間，海底撈台北京站店、台中中友店和高雄漢神巨蛋店將化身為特別主題店，1月24日起消費還能獲得虛寶卡。1月24日當天，主題店也將舉行蛋仔x小撈撈見面會，另外遊戲玩家完成指定任務，也可獲得「滿千抵200折價券」。

海底撈「人氣鍋底前5名」，由「新一代蕃茄火鍋」奪冠。圖／海底撈提供
海底撈「人氣鍋底前5名」，由「新一代蕃茄火鍋」奪冠。圖／海底撈提供
海底撈登台10週年，公佈「人氣鍋底前5名」與「人氣菜色前10名」。圖／海底撈提供
海底撈登台10週年，公佈「人氣鍋底前5名」與「人氣菜色前10名」。圖／海底撈提供
「撈派撈麵」拿下「人氣菜色前10名」第一名。圖／海底撈提供
「撈派撈麵」拿下「人氣菜色前10名」第一名。圖／海底撈提供

海底撈 火鍋

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