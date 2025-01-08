買年貨用悠遊付 雙北6大市場最高享10%回饋 3月底前指定通路超狂加碼18%

迎接辦年貨人潮高峰，悠遊付攜手雙北6大市場祭出市場辦年貨迎新春活動，即日起至1月28日除夕當天，使用悠遊付結帳，單筆滿200元就送7%回饋金，每人回饋上限200元，送完為止，還可和「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動疊加，享最高10%回饋金。

參與活動的6大市場包含臺北市的南門市場、成功市場、士東市場、北投市場以及新北市的五股市場、泰山市場，都是主婦們採買年貨的熱門選擇，無論南北貨、年菜食材、美味熟食、傳統小吃、糖果零食，還是年節裝飾品等應有盡有，使用悠遊付結帳，不怕手忙腳亂拿找錢，也不怕現金帶不夠，還能享有最高10%回饋金。

另外，即日起至3月31日期間，悠遊付也祭出各種通路回饋，除了消費就享「悠遊付錢包/帳戶筆筆最高回饋3%」活動外，再加碼百貨、餐廳、電商、藥妝、超商等指定通路最高18%回饋。

活動期間使用悠遊付錢包或銀行帳戶扣款，每筆交易享2%回饋金，每月每戶回饋上限200元，無論消費購物、嗶乘車搭車、購買1200定期票，連自動加值或APP悠遊卡加值機加值悠遊卡也享回饋，新會員加入當月支付交易再加碼送1%回饋金。

即日起註冊成為悠遊付新會員，即可在活動頁面領取「新會員專屬指定品牌100元現金回饋券」，於指定電商、4大超商消費滿千就可以使用，7天後獲得100元回饋金，相當於再多賺最高10%回饋，每新會員限領1張。會員到7-ELEVEN與全家便利商店使用悠遊付錢包或連結銀行帳戶支付，也可享最高7%、6%回饋金。

活動期間全台多達32家百貨及影城使用悠遊付錢包或銀行帳戶扣款，單筆消費滿299元送3%回饋金，單筆回饋上限100元，每戶每月回饋上限300元。年前除舊佈新，至IKEA宜家家居單筆消費滿2,500送150元現金回饋券。

藥妝採購也有回饋，包括康是美、屈臣氏、日藥本舖、Tomod's三友藥妝、寶雅、杏一、丁丁藥局、佑全保健藥妝、健康人生藥局、札幌藥粧、台安藥局、唯新婦嬰藥局、康宜庭藥局，上述13家連鎖藥妝通路，使用悠遊付錢包或銀行帳戶扣款，單筆消費滿499元送3%回饋金，每戶回饋上限50元悠遊付回饋金。

民眾到指定餐廳消費並使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶結帳，每筆消費享5%回饋金，每戶每月回饋上限100元；若單筆消費滿1,000元以上，悠遊付再送100元現金回饋券1份，優惠疊加最高可享回饋18%。指定餐廳品牌消費使用悠遊付綁定樂天帳戶付款，每筆扣款享10%回饋金，每戶每月回饋上限100元。