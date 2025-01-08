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冬季必嘗！7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店「雙莓優格冰淇淋、草莓卡士達霜淇淋」齊登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
1月8日至2月18日每周五、六、日於7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店購買3oz酷聖石冰淇淋&阿法淇朵任一杯，即可加贈乾燥草莓丁一件，數量有限，贈完為止。圖／7-ELEVEN提供
1月8日至2月18日每周五、六、日於7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店購買3oz酷聖石冰淇淋&阿法淇朵任一杯，即可加贈乾燥草莓丁一件，數量有限，贈完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN積極打造消費者心中生活服務平台，持續透過創新冰品帶來多元體驗，其中已拓展至263家門市的COLD STONE酷聖石複合店，更以創意冰淇淋料理與「酷聖霜」霜淇淋雙軌經營，期望帶給消費者最豐富完整的「現做冰品」。冬季是草莓盛產季節，7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店自1月8日起推出雙重甜點饗宴，包含「雙莓樂園－草莓優格冰淇淋」與「草莓卡士達霜淇淋」，是莓果控們不可錯過的冬日甜蜜。

冬季最讓人期待的「雙莓樂園冰淇淋」終於回歸！7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店今年推出全新升級版本，融合濃郁乳香的優格冰淇淋，搭配微酸微甜的草莓醬，再加入甜脆藍莓丁，帶來豐富的口感層次，雙重莓果組合酸甜交織出一場味蕾盛宴。

不僅如此，「酷聖霜」販售門市同步推出「草莓卡士達霜淇淋」，草莓口味冰淇淋長期以來都是COLD STONE酷聖石最受歡迎冬季甜品之一。本次口味添加日本具草莓之王稱號的甘王草莓，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融，甜中帶酸，幸福感滿載。

1月8日至2月18日每周五、六、日於7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店購買3oz冰淇淋／霜淇淋即可享第2件半價（霜淇淋需使用icash 2.0或icash Pay支付）；活動期間購買酷聖霜霜淇淋任2件、或3oz酷聖石冰淇淋&阿法淇朵任一杯，即可加贈乾燥草莓丁一件，數量有限，贈完為止。1月28日至2月2日春節期間更推出3oz冰淇淋／霜淇淋全口味第2件10元驚喜特價。此外，每月10號的「酷聖石日」也可享3oz冰淇淋／霜淇淋全口味第2件10元優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

1月8日至2月18日每周五、六、日於7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店購買酷聖霜霜淇淋任2件，即可加贈乾燥草莓丁一件，數量有限，贈完為止。圖／7-ELEVEN提供
1月8日至2月18日每周五、六、日於7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店購買酷聖霜霜淇淋任2件，即可加贈乾燥草莓丁一件，數量有限，贈完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店「酷聖霜」販售門市推出「草莓卡士達霜淇淋」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店「酷聖霜」販售門市推出「草莓卡士達霜淇淋」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店冬季最讓人期待的「雙莓樂園冰淇淋」回歸，今年推出全新升級版本。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店冬季最讓人期待的「雙莓樂園冰淇淋」回歸，今年推出全新升級版本。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店推出「雙莓樂園－草莓優格冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店推出「雙莓樂園－草莓優格冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
冬季是草莓盛產季節，7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店「酷聖霜」販售門市自1月8日起推出「草莓卡士達霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
冬季是草莓盛產季節，7-ELEVEN×COLD STONE酷聖石複合店「酷聖霜」販售門市自1月8日起推出「草莓卡士達霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供

冰淇淋 草莓 霜淇淋

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