「全家行動購」攜手10大公益團體　募愛心年菜助弱勢圍爐加菜

今年春節連續假期長達9天，更是國人返鄉團聚、走春出遊高峰。全家便利商店搶攻春節返鄉旅遊商機，匯集實體店舖、會員APP「隨買跨店取」、FamiPort型錄預購、電商平台「全家行動購」等線上線下渠道，化身全民年貨大街，匯集超過500款圍爐年菜、伴手禮盒、送禮水果、開運小物等新春商組，滿足消費者農曆圍爐、親友送禮、開運祈福的多元需求。

此外，「全家」持續實踐「便利愛心．你也+1」的公益核心，於去年底即攜手創世基金會、安得烈食物銀行、雙福基金會等10大公益團體，於電商平台「全家行動購」開賣逾20款愛心年菜及物資，共邀民眾一同認捐行善，在農曆年為弱勢家庭圍爐加菜送暖。

圍爐是年節最具意義的傳統之一，不過許多弱勢家庭卻難以安心圍爐；「全家」持續透過通路力量發揮社會影響力，攜手安得烈食物銀行、娘家廚房、蓮記關懷協會、創世基金會、切膚之愛基金會、高雄市慈善團體聯合總會、芥菜種會、雙福基金會、甘霖基金會、新生活社會福利發展促進會共10大公益團體，於電商平台「全家行動購」設立「公益募集」專區，開賣超過20款愛心年菜相關商組，每份250元至300元，共邀消費者在新年前認購愛心年菜與物資，為弱勢家庭送上溫暖。消費者（捐贈者）於「公益募集」專區下單認購後，相關年菜及物資等商品將提供予公益團體，待受贈單位完成清點與整理後，便陸續將物資配送至需要幫助的弱勢家庭中。

此次與10大公益團體合作，認購商品包括愛心年菜及弱勢族群所需之急難救助物資與餐食，旨在為弱勢族群圍爐加菜送暖、過好年。受助對象包含獨居老人、弱勢兒少、偏鄉邊緣戶、清寒植物人、弱勢腎友等，透過電商平台「全家行動購」一鍵下單的便利性，消費者可於專區中選擇欲支持的公益團體進行認購，實際幫助有需要的弱勢族群，共同實踐「便利愛心．你也+1」的公益精神，傳遞愛與關懷。

距離春節連假僅剩兩個週末，據「全家」觀察，2025年農曆春節較往年提前，帶動年菜預購、伴手禮盒、年終大掃除的清潔用品銷售走揚，其中FamiPort型錄預購的年菜商組業績成長逾1成，以網紅丟丟妹、百萬YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」、米其林名店雙月食品社的年菜組佔據熱銷排行榜前三名。

現代人因工作忙碌，往往無暇提前辦年貨，更造就許多「年菜晚鳥族」。「全家」今年金蛇年菜FamiPort型錄預購期間直至2月2日大年初五，更有「米其林名店招牌菜」、「南洋異國風味料理」、「飯店星級奢華餐桌」與「網紅人氣年菜套組」4大主題年菜，價格帶涵蓋每道百元的小點料理，以及千元以上、澎湃豐盛的年菜套組均有販售。年菜晚鳥族選購首推網紅丟丟妹「2025金蛇迎春丟丟妹年菜」與YouTuber千千自有品牌水水灶咖「水嘎有春小龍年菜組」。

為提供小家庭族群更多元的年菜選擇，「全家」與星級飯店餐廳合作，於實體店舖開賣請客樓、辰園之常溫年菜料理，主打2人份小規格、覆熱即食的便利特性，共有糖醋排骨、紅燒獅子頭、筍乾滷肉3款春節必吃手路菜供選擇，每款售價199元，2月4日前更享2件75折優惠。

農曆年節前後為送禮高峰，「全家」積極搶攻節慶送禮商機，集結蛋捲餅乾、零食糖果、肖像周邊、時令鮮果、堅果補品等多種類型，總計超過200款禮盒商組，主推「Let’s Café嚴選」、「卡通肖像」、「旅行風格」3大主題；據內部銷售數據觀察，禮盒銷售以蛋捲餅乾、零食糖果類型為大宗，另伴隨年末交換禮物風氣熱，萌趣可愛的卡通肖像禮盒買氣亦持續攀升。2月4日前於「全家」實體店舖購買指定禮盒享2件9折優惠，使用全盈+PAY支付更可享2件85折。

「全家」會員APP「隨買跨店取」更開賣多款蛋捲餅乾、鮮果禮盒。「全家」Let’s Café禮盒販售至1月24日，商品兌換期限至6月30日，其中包括「全家」Let’s Café手作鮮乳蛋捲、濃粹可可雪茄捲、花生濃餡蛋捲3款399元系列禮盒享任5盒特價1,688元；Let’s Café果悅酥香禮盒、海鹽奶油曲奇、鐵觀音曲奇3款499元系列禮盒享任4盒特價1,688元。

熱門的水果禮盒亦同步於「全家」APP「隨買跨店取」陸續販售至2月，包含口感鬆脆多汁的青森蘋果禮盒、金黃喜氣的茂谷柑、頂級奢華的麝香葡萄等，不僅可分批取，更可預約指定日期及店舖領取禮盒，解決鮮果禮盒無法久放的痛點，還可一鍵轉贈輕鬆送，全方位滿足消費者多元的送禮需求。