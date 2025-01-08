洗碗機現折5,200元！好市多線上購物限時滿萬再折880元

為滿足農曆新年除舊佈新需求，好市多新年首檔就推出重磅線上購物促銷，同步歡慶好市多線上購物9周年慶，不但逾百件熱銷商品通通有感折扣，即日起至1月9日，購物滿萬元輸入「9yr」，現享880元折扣。

此次線上促銷活動主打多款熱門家電，包括BOSCH 10公斤滾筒洗衣機、BOSCH 60公分獨立式洗碗機，通通優惠5,200元，過年洗碗、洗衣不用吵；另有OVO 4K無框電視投影機，現折7,900元，年假追劇、看電影享受升級。

適逢尾牙旺季，有採購尾牙禮品需求的商業會員朋友，也可以在線上採購，輕鬆打包頭獎到尾獎，再享受驚喜折扣。另外還可以在線上採購鑽戒、項鍊、金飾，也獻上誠意折扣，好市多還精選多款營養食品、精補品，送禮自用都很合適。。

好市多會員持有富邦好市多聯名卡，不但筆筆實體消費都享有最高2%的回饋，2月底前，好多金也開始開放折實體賣場的消費及會員卡續約，過期失效，會員可得把握時機採購。