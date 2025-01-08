低溫特報！全家便利商店限時推Let’s Café、私品茶「隨買跨店取」61折起、指定暖暖包第2件10元

全台冷吱吱，明天（1月9日）更將迎來入冬最強冷氣團，全家便利商店觀察，近期多波寒流來襲，帶動私品茶現做熱飲業績成長超過2成，「燒燒仙草」開賣不到一週旋即熱銷逾10萬杯、台式古早味的「杏仁國寶奶茶」亦熱賣超過6萬杯；此外，熟食區酸辣帶勁的南洋酸辣燙「馬尚煮」更受消費者喜愛，寒流效應帶動銷售業績成長近3成。

因應此波寒流來襲，「全家」集結抗寒三寶「暖心熱飲」、「現做熱食」與「保暖小物」推出限時優惠，包含「全家」APP「隨買跨店取」即日起開賣Let’s Café、私品茶多款飲品299元優惠組合，實體店舖則有熟食區南洋酸辣燙「馬尚煮」限時享任選4入69元、指定款暖暖包商品限時加10元多一件，為消費者低溫禦寒做足準備。

「全家」Let’s Café、私品茶即日起至1月24日於會員APP「隨買跨店取」開賣299元優惠組合，包含Let’s Café特濃美式咖啡9杯、特濃拿鐵7杯、卡布奇諾8杯等，皆可享優惠價299元，平均單杯最低34元起；私品茶55元系列8杯或65元系列7杯亦享299元限定優惠（每會員限購2組，兌換期限至2025年6月30日），可兌換私品茶仙女醇奶茶（55元）、搖搖茶吧燒燒仙草或焙茶拿鐵（65元）等多款熱銷飲品。上述優惠組合數量有限、售完為止。

另因應寒冬溫降，即日起至1月21日於「全家」實體店舖購買熟食區南洋酸辣燙「馬尚煮」可享任選4入69元；1月10日至1月12日於「全家」實體店舖購買小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時、熊麻吉手握式暖暖包3款指定暖暖包商品，享加10元多1件限時特惠。

「全家」Fami!ce「喝的霜淇淋」更在1月10日至1月12日限時3天推出買1送1限時優惠，「喝的霜淇淋」將Fami!ce霜淇淋的甜蜜滋味與醇厚牛奶相互融合，帶來猶如現做奶昔的滑順口感。

同場加映「康康五」5樣5好康優惠，1月10日至1月12日週末五六日除了Fami!ce「喝的霜淇淋」以外，另有FamiCollection鹼性離子水（800ML）、桂冠冰菓室白葡萄雪酪、曼陀珠白薄荷糖珠、韓國好麗友鯨魚王脆餅，共5款商品可享同品項買1送1優惠。