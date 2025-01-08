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結合蛇形圖騰和品牌LOGO KENZO和BOSS把新春穿搭變時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李昀銳演義BOSS推出的2025農曆新年系列。圖／BOSS提供
李昀銳演義BOSS推出的2025農曆新年系列。圖／BOSS提供

2025年是乙⺒蛇年，蛇象徵著智慧、優雅與蛻變，為了展現這一生肖的獨特魅力，KENZO藝術總監NIGO將傳統農曆年文化元素與現代設計理念巧妙融合，推出全新限定系列，以蘊含了幸福、⻑壽與好運的蛇和金色海棠花為靈感，重新詮釋品牌經典標誌。BOSS則跨界攜手神話史詩電影《封神三部曲》推出聯名系列，並請來因電影《封神第一部：朝歌風雲》竄紅的演員李昀銳拍攝形象。系列設計以東方神話圖騰為靈感，融合經典風格與現代剪裁重新演繹經典單品。

在KENZO農曆新年限定系列男女裝與中性款式上，經典海棠花（Boke Flower）化身為金蛇圖案，展現傳統與創意的完美交融。象徵吉祥與富裕的金色與紅色貫穿整個系列，開襟衫背面的金色蛇形刺繡，展現了海棠花的神韻，並裝飾「KENZO Paris」和「18 rue Vivienne」等標誌，針織毛衣以金色海棠花刺繡增添節日氣息，為日常風格增添快樂和活力。

BOSS 2025農曆新年系列以經典紅黑配色為主色調，加入封神美學體系中極具代表性的「吉金」色，並將靈感源自青銅器圖騰融入品牌標誌和Double B標徽設計之中，以現代風格開啟蛇年嶄新意象。系列涵蓋經典廓形的皮革棒球外套、針織衫、休閒運動衫、T恤和牛仔褲等多款中性單品，別致圖騰以刺繡、印花等工藝煥新呈現於服飾之上，還原青銅器色澤的暗金色刺繡與舒適面料交疊，打造出融合傳統與現代元素的豐富造型。

BOSS農曆新年系列黑色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列黑色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列羊皮拼接棒球外套，39,400元。圖／BOSS提供
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曾敬驊身穿BOSS 2025農曆新年系列。圖／BOSS提供
曾敬驊身穿BOSS 2025農曆新年系列。圖／BOSS提供
KENZO蛇年限定法國紅蛇舞花影開襟背面，26,800元。圖／惇聚提供
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KENZO蛇年限定法國紅迷你BOKE針織圓領開襟衫，20,300元。圖／惇聚提供
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KENZO推出2025蛇年限定系列。圖／惇聚提供
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BOSS農曆新年系列紅色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列紅色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
KENZO推出2025蛇年限定系列。圖／惇聚提供
KENZO推出2025蛇年限定系列。圖／惇聚提供
KENZO蛇年限定黑色虎蛇舞韻彩飾針織上衣，31,300元。圖／惇聚提供
KENZO蛇年限定黑色虎蛇舞韻彩飾針織上衣，31,300元。圖／惇聚提供
KENZO蛇年限定黑色迷你BOKE短袖上衣，7,800元。圖／惇聚提供
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標誌 蛇年

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