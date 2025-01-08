結合蛇形圖騰和品牌LOGO KENZO和BOSS把新春穿搭變時髦

2025年是乙⺒蛇年，蛇象徵著智慧、優雅與蛻變，為了展現這一生肖的獨特魅力，KENZO藝術總監NIGO將傳統農曆年文化元素與現代設計理念巧妙融合，推出全新限定系列，以蘊含了幸福、⻑壽與好運的蛇和金色海棠花為靈感，重新詮釋品牌經典標誌。BOSS則跨界攜手神話史詩電影《封神三部曲》推出聯名系列，並請來因電影《封神第一部：朝歌風雲》竄紅的演員李昀銳拍攝形象。系列設計以東方神話圖騰為靈感，融合經典風格與現代剪裁重新演繹經典單品。

在KENZO農曆新年限定系列男女裝與中性款式上，經典海棠花（Boke Flower）化身為金蛇圖案，展現傳統與創意的完美交融。象徵吉祥與富裕的金色與紅色貫穿整個系列，開襟衫背面的金色蛇形刺繡，展現了海棠花的神韻，並裝飾「KENZO Paris」和「18 rue Vivienne」等標誌，針織毛衣以金色海棠花刺繡增添節日氣息，為日常風格增添快樂和活力。