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冷氣團潰散！金色三麥6大驅寒神鍋 連續3天內用半價

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「鱈場蟹極地鍋」原價1,280元。圖／金色三麥提供
「鱈場蟹極地鍋」原價1,280元。圖／金色三麥提供

強烈冷氣團來勢洶洶，金色三麥限期祭出驅寒對策，即日起至1月10日止連續3天，至金色三麥全台門市內用6大驅寒神鍋，不限時段、不限口味，全面半價。

以五十種天然辛香料熬煮而成的「精選麻辣鍋」原價480元，以軟嫩豬肉片搭配秀珍菇、杏鮑菇、白菜等鮮甜蔬菜，香麻順口。以手工醃漬酸白菜燉煮的「酸菜白肉富貴鍋」原價780元，鮮甜高湯喝得到自然發酵的甘甜滋味，與蛤蠣、曼波魚丸和多汁肉片一起享用，酸香夠味。

新加坡「南洋風味叻沙鍋」原價480元，散發濃郁的蝦醬與椰汁香氣，帶勁的辣味混搭清新的香茅與微酸口感，搭配豐富海鮮品嚐更是回味無窮。泰國「蝦皇暹羅浴鍋」原價880元，使用鮮蝦熬出鮮美濃郁湯底，加入香茅、南薑、檸檬葉打造經典冬蔭功風味，融合溫潤的椰奶、酸香的檸檬，點綴泰國小辣椒的香與辣，暖身祛寒。

「精釀啤酒海鮮鍋」原價480元，以秘製湯底搭配精選大蝦、大蛤、花枝丸、墨魚等豐盛好料，添加金色三麥精釀啤酒慢火熬煮，鮮美海味與啤酒麥香超級合拍。最新推出「鱈場蟹極地鍋」原價1,280元，選用帝王蟹類肉質最飽滿品種，巨大蟹腿來自高緯度純淨海域的野生鱈場，肉質厚實、嫩鮮彈牙，帶來無與倫比的極致滿足感。

海鮮 金色三麥 香茅

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