第2客6折、雙人餐1111！王品品田牧場、享鴨連開4間

王品集團旗下的「品田牧場」積極進駐商場店位，即日起於開設「台北桂林家樂福店」和「中壢家樂福店」，限時推出「2人同行第2客6折」優惠。另外「享鴨」也將在1月11日起，接連開設「桃園同德店」、「新莊思源i-Tower店」，也將推出「雙人套餐1,111元」，指定餐點加購優惠等方案。

主打日式豬排的「品田牧場」針對新年到來，2月16日前推出「好蛇成雙雙人套餐」，一次享用到招牌黃金豬排、日式唐揚雞、香酥海老及酥炸牡蠣等人氣海陸菜色，每套899元。另外品田牧場也新開設「台北桂林家樂福店」和「中壢家樂福店」。為慶祝新店開幕，1月24日前，平日到消費並完成拍照打卡，2人同行享「第2客6折」。另外，3月底前全台門市均推出優惠，每周二消費厚切腰內豬排「現折50元」；每周四點厚切腰內豬排套餐，即享日式蒸蛋免費升級為「爆爆明太子茶碗蒸」。