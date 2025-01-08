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劉浩存、趙今麥玩穿越 Miu Miu農曆年視覺懷舊摩登

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
New Balance X Miu Miu運動鞋，未訂價。圖／Miu Miu提供
New Balance X Miu Miu運動鞋，未訂價。圖／Miu Miu提供

過年象徵告別了過去、迎向不期而遇的全新未來。Miu Miu發表了2025農曆新年的形象視覺「如期而遇」（The Encounter），由兩位中國新生代女星劉浩存、趙今麥演出，展現奇幻的穿越奇想。

形象短片與視覺中，兩位女主角在欣賞樂團表演的同時，茶樓空間裡的樂手與其他客人突然消失，留下兩人對著霓虹燈、燈泡、桌椅，盡情起舞、創作，享受這奇想的夢幻一瞬。劉浩存、趙今麥兩人身上的造型延續了近年Miu Miu的懷舊風潮，像是小女孩與女人之間的過渡，將奶奶衣櫃裡的舊式風格單品重新混搭，甜美也個性，並散發1980、1990的懷舊風格。

Miu Miu 2025農曆新年系列推薦新品包含像是卡其色的格紋襯衫、珍珠項鍊、華麗的芭蕾舞平底鞋與灰色長襪；寬大的紅色運動長袖外套內搭白色短褲，同時像是Beau皮革肩背包上加掛了豐富的紅色皮革吊飾，又或是Wander Matelassé納帕皮革半月形肩背包都採用了醒目、東方風格的大紅色；New Balance X Miu Miu運動鞋再度推出全新單品，使用尼龍、皮革兩條鞋帶在同一雙鞋面上，搭配銀色金屬與透氣網布，讓Miu Miu女孩（子）踩跳輕快，迎向全新2025。

Miu Miu Wander Matelassé納帕皮革半月形肩背包，89,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander Matelassé納帕皮革半月形肩背包，89,000元。圖／Miu Miu提供
懷舊也摩登的跨時態，也女性、也女孩，是Miu Miu 2025農曆形象視覺的設計軸線。圖／Miu Miu提供
懷舊也摩登的跨時態，也女性、也女孩，是Miu Miu 2025農曆形象視覺的設計軸線。圖／Miu Miu提供
Miu Miu吊飾、未訂價；Miu Miu Beau皮革肩背包，11萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu吊飾、未訂價；Miu Miu Beau皮革肩背包，11萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 品牌標誌太陽眼鏡，未訂價。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 品牌標誌太陽眼鏡，未訂價。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了2025農曆新年的形象視覺「如期而遇」（The Encounter），由兩位中國新生代女星劉浩存、趙今麥演出，展現奇幻的穿越奇想。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了2025農曆新年的形象視覺「如期而遇」（The Encounter），由兩位中國新生代女星劉浩存、趙今麥演出，展現奇幻的穿越奇想。圖／Miu Miu提供

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