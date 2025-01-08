劉浩存、趙今麥玩穿越 Miu Miu農曆年視覺懷舊摩登

過年象徵告別了過去、迎向不期而遇的全新未來。Miu Miu發表了2025農曆新年的形象視覺「如期而遇」（The Encounter），由兩位中國新生代女星劉浩存、趙今麥演出，展現奇幻的穿越奇想。

形象短片與視覺中，兩位女主角在欣賞樂團表演的同時，茶樓空間裡的樂手與其他客人突然消失，留下兩人對著霓虹燈、燈泡、桌椅，盡情起舞、創作，享受這奇想的夢幻一瞬。劉浩存、趙今麥兩人身上的造型延續了近年Miu Miu的懷舊風潮，像是小女孩與女人之間的過渡，將奶奶衣櫃裡的舊式風格單品重新混搭，甜美也個性，並散發1980、1990的懷舊風格。