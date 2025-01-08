劉浩存、趙今麥玩穿越 Miu Miu農曆年視覺懷舊摩登
過年象徵告別了過去、迎向不期而遇的全新未來。Miu Miu發表了2025農曆新年的形象視覺「如期而遇」（The Encounter），由兩位中國新生代女星劉浩存、趙今麥演出，展現奇幻的穿越奇想。
形象短片與視覺中，兩位女主角在欣賞樂團表演的同時，茶樓空間裡的樂手與其他客人突然消失，留下兩人對著霓虹燈、燈泡、桌椅，盡情起舞、創作，享受這奇想的夢幻一瞬。劉浩存、趙今麥兩人身上的造型延續了近年Miu Miu的懷舊風潮，像是小女孩與女人之間的過渡，將奶奶衣櫃裡的舊式風格單品重新混搭，甜美也個性，並散發1980、1990的懷舊風格。
Miu Miu 2025農曆新年系列推薦新品包含像是卡其色的格紋襯衫、珍珠項鍊、華麗的芭蕾舞平底鞋與灰色長襪；寬大的紅色運動長袖外套內搭白色短褲，同時像是Beau皮革肩背包上加掛了豐富的紅色皮革吊飾，又或是Wander Matelassé納帕皮革半月形肩背包都採用了醒目、東方風格的大紅色；New Balance X Miu Miu運動鞋再度推出全新單品，使用尼龍、皮革兩條鞋帶在同一雙鞋面上，搭配銀色金屬與透氣網布，讓Miu Miu女孩（子）踩跳輕快，迎向全新2025。
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