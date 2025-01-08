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LOEWE x On最新 Cloudtilt 2.0運動鞋 新配色來了！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新一季配色的Cloudtilt 2.0自即日起於指定專門店及loewe.com正式販售。圖／LOEWE提供
全新一季配色的Cloudtilt 2.0自即日起於指定專門店及loewe.com正式販售。圖／LOEWE提供

LOEWE與瑞士跑鞋品牌On攜手設計的Cloudtilt 2.0運動鞋款，自從2024年 5月問世以來，受到時尚又重視專業性能的跑者喜愛。全新一季的Cloudtilt 2.0將自即日起於LOEWE官網與專賣店全面上市。這款經典鞋款隨著2025年春夏季節的到來，披上柔和色調，襯裡及品牌標誌以雪白色配鮮艷色調。男款及女款均備有全白、白/卡其綠、白/橙、以及官網獨家版白/深藍款等迷人配色，另外其他顏色配搭如黃棕/白色及黑/白色款，並配上新顏色鞋底。

Cloudtilt 2.0集西班牙奢華時尚與瑞士工程技術於一身，以原版Cloudtilt的休閒多功能設計為基礎，擁有優雅的多層針織網布鞋面，強化防護細節包括更耐用的橡膠鞋頭、加墊鞋舌和鞋領，以及有品牌標誌的鞋跟環。品牌運用CloudTec® Phase中底科技，以高回彈超輕盈的EVA發泡棉製作鞋底，輕巧舒適緩震效果絕佳。鞋墊設計兼顧人體工學原理，鞋兩側分別有LOEWE及On的標誌，顏色與鞋面配襯，鞋舌的銀色標誌由兩個LOEWE anagram標誌的「L」字及On的兩個字母組成，。

Cloudtilt 2.0官網獨家版白/深藍款。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0官網獨家版白/深藍款。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0全白色款。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0全白色款。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0白/卡其綠配色款。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0白/卡其綠配色款。圖／LOEWE提供
全新一季配色的Cloudtilt 2.0自即日起於指定專門店及loewe.com正式販售。圖／LOEWE提供
全新一季配色的Cloudtilt 2.0自即日起於指定專門店及loewe.com正式販售。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0白/卡其綠配色款。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0白/卡其綠配色款。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0白/橙配色款。圖／LOEWE提供
Cloudtilt 2.0白/橙配色款。圖／LOEWE提供

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