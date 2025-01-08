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CHOYA的柚子酒來了！3款新品同步抵台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
日本人氣梅酒品牌CHOYA在台引進柚子系列酒品，獻上果香四溢的微醺新選。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本人氣梅酒品牌CHOYA在台引進柚子系列酒品，獻上果香四溢的微醺新選。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本人氣品牌CHOYA除了是全球第一的梅酒品牌外，旗下的柚子酒也是日本市佔率第一的品牌。搶在農曆春節之前，CHOYA特別將限量「CHOYA柚子氣泡酒」、「CHOYA柚子酒」以及清爽系的「CHOYA Sarari柚子酒」導入台灣，讓全台CHOYA迷也能嚐到柚子酒的美味。

期間限定新品「CHOYA柚子氣泡酒」，嚴選香氣濃郁的日本四國島柚子，不添加人工色素、香料、防腐劑，完整保留日本柚子的獨特芳香及新鮮果肉滋味，再加入清新萊姆果汁，全台限量 64,000 罐，即日起於全家便利商店、家樂福量販店、Mia C'bon 限定發售。「CHOYA柚子氣泡酒」酒精度3%，每罐350毫升，建議售價89元。

為慶祝新品上市，全家便利商店即日起至2月4日前購買「CHOYA柚子氣泡酒」、「CHOYA氣泡梅酒」任三件即享85折優惠；家樂福即日起至2月25日，「CHOYA柚子氣泡酒」享有優惠價單罐79元。實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準。

「CHOYA柚子酒」同樣嚴選日本四國島的頂級柚子果實，並以一貫的天然無添加工法釀造，完整榨取整顆柚子果實，將果肉的酸甜與外皮香氣保留在金黃色的酒液中，果汁含量高達 16%，每一口都能感受到滿滿柚香與醇厚酒液交織出馥郁的微醺柚子果韻，於家樂福、全台酒類專賣店販售。「CHOYA柚子酒」」酒精度17%，每瓶750毫升，建議售價799元。

「CHOYA Sarari柚子酒」則降低糖分與酒精度，更加凸顯柚子的清爽香氣，滑順酒體包裹果實的天然清香，順口易飲無負擔，是一款專為低酒感愛好者打造的微醺酒款。「CHOYA Sarari柚子酒」於家樂福量販店、大潤發販售，紙盒裝酒精度7%，每盒1公升，建議售價449元；玻璃瓶酒精度7.5%，每瓶500毫升，建議售價289元。

此外，CHOYA也於家樂福同步推出限量9,000組的「CHOYA柚子酒春節禮盒」，內含「CHOYA柚子酒」750毫升與「CHOYA Sarari柚子酒」玻璃瓶裝 500毫升。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「CHOYA柚子氣泡酒」以本格釀造法保留日本柚獨特果香，加入清新萊姆汁與柔和氣泡，綻放清爽酸甜風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「CHOYA柚子氣泡酒」以本格釀造法保留日本柚獨特果香，加入清新萊姆汁與柔和氣泡，綻放清爽酸甜風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「CHOYA柚子酒」嚴選四國產頂級柚子釀造，果汁含量高達 16%，展現馥郁柚果香氣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「CHOYA柚子酒」嚴選四國產頂級柚子釀造，果汁含量高達 16%，展現馥郁柚果香氣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福 日本 柚子

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