快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

泰格豪雅正式冠名F1 Monaco、Carerra延續經典譜新章

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在相隔數十年後，TAG Heuer重新成為F1一級方程式大賽的官方時計。圖／TAG Heuer提供
在相隔數十年後，TAG Heuer重新成為F1一級方程式大賽的官方時計。圖／TAG Heuer提供

2025年才剛開年，體育賽事與瑞士高級鐘表便有新消息：F1一級方程式大賽將迎向創立75周年，同時身為LVMH集團旗下的TAG Heuer泰格豪雅並將以官方指定計時品牌重返F1賽道，最快將在三月澳洲大賽上、全面現身F1。

雖然過往在F1的賽道上常看到其他鐘表品牌的Logo與字樣，但早在1969年、TAG Heuer曾在品牌當時執行長Jack Heuer的規劃下與年輕的賽車手Jo Siffert合作：Jo Siffert配戴上了Calibre 11自動計時碼表，同時盾牌造型的Heuer Logo亦出現在1969年賽事中的Rob Walker Lotus 49B賽車與Jo Siffert的賽車服上。1971年，Heuer成為了第一個贊助F1一級方程式賽車車隊的腕表品牌，此後的1992年、TAG Heuer並成為了F1的官方計時合作夥伴。

同時TAG Heuer也曾經被「車神」洗拿、史提夫麥坤相繼配戴，甚至2016年TAG Heuer與紅牛車隊（Red Bull）合作，戰績突飛猛進，同時TAG Heuer與甲骨文紅牛車隊病一同寫下四次世界冠軍（車手）的紀錄，以及連續兩屆世界車隊冠軍，尤其紅牛車隊傑出的車手Max Verstappen更在近年急速竄起、頻頻改寫歷史。

2025年重新展開與F1合作的TAG Heuer，經典系列如Monaco、Carrera皆與賽車有著不解之緣，展現對精密的熱情與追求。最新的F1 2025年賽季將在三月澳洲大獎賽登場，屆時場邊的TAG Heuer字樣將如何設計規劃？紅牛車隊會否再造新紀錄？2025年三月，燈亮、起跑，將未知化為事實。

在相隔數十年後，TAG Heuer重新成為F1一級方程式大賽的官方時計。圖／TAG Heuer提供
在相隔數十年後，TAG Heuer重新成為F1一級方程式大賽的官方時計。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera計時碼表銀色鍊帶款，21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera計時碼表銀色鍊帶款，21萬8,700元。圖／TAG Heuer提供
（由右至左）包含「車神」洗拿、史提夫麥坤以及紅牛車隊的F1世界冠軍車手Max Verstappen，都曾配戴過TAG Heuer表款。圖／TAG Heuer提供
（由右至左）包含「車神」洗拿、史提夫麥坤以及紅牛車隊的F1世界冠軍車手Max Verstappen，都曾配戴過TAG Heuer表款。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco經典左冠計時碼表，26萬5,800元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco經典左冠計時碼表，26萬5,800元。圖／TAG Heuer提供

品牌 澳洲 賽車手

延伸閱讀

大動作併購翰林茶館 旗下擁有日出茶太的六角集團：跨足不同賽道

南投交通違規、車禍傷亡改善 超速增加原因竟是假日車隊多

高雄林園道路拓寬車道變賽道 半夜噪音擾民

遠百「迎新生日慶」 服飾、精品、大家電通通享回饋

相關新聞

結合蛇形圖騰和品牌LOGO KENZO和BOSS把新春穿搭變時髦

2025年是乙⺒蛇年，蛇象徵著智慧、優雅與蛻變，為了展現這一生肖的獨特魅力，KENZO藝術總監NIGO將傳統農曆年文化元...

冷氣團潰散！金色三麥6大驅寒神鍋 連續3天內用半價

強烈冷氣團來勢洶洶，金色三麥限期祭出驅寒對策，即日起至1月10日止連續3天，至金色三麥全台門市內用6大驅寒神鍋，不限時段...

走春送禮首選！「健康系」禮盒TOP 10 讓上班族光速充飽電

健康是無價之寶！新年走春時節來臨，快參考本篇過年送禮攻略，用心挑選人蔘、雞精、益生菌等保健品禮盒，為摯愛親友、辛苦職場人加油打氣吧！

劉浩存、趙今麥玩穿越 Miu Miu農曆年視覺懷舊摩登

過年象徵告別了過去、迎向不期而遇的全新未來。Miu Miu發表了2025農曆新年的形象視覺「如期而遇」（The Enco...

LOEWE x On最新 Cloudtilt 2.0運動鞋 新配色來了！

LOEWE與瑞士跑鞋品牌On攜手設計的Cloudtilt 2.0運動鞋款，自從2024年 5月問世以來，受到時尚又重視專...

CHOYA的柚子酒來了！3款新品同步抵台

日本人氣品牌CHOYA除了是全球第一的梅酒品牌外，旗下的柚子酒也是日本市佔率第一的品牌。搶在農曆春節之前，CHOYA特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。