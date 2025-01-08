泰格豪雅正式冠名F1 Monaco、Carerra延續經典譜新章

2025年才剛開年，體育賽事與瑞士高級鐘表便有新消息：F1一級方程式大賽將迎向創立75周年，同時身為LVMH集團旗下的TAG Heuer泰格豪雅並將以官方指定計時品牌重返F1賽道，最快將在三月澳洲大賽上、全面現身F1。

雖然過往在F1的賽道上常看到其他鐘表品牌的Logo與字樣，但早在1969年、TAG Heuer曾在品牌當時執行長Jack Heuer的規劃下與年輕的賽車手Jo Siffert合作：Jo Siffert配戴上了Calibre 11自動計時碼表，同時盾牌造型的Heuer Logo亦出現在1969年賽事中的Rob Walker Lotus 49B賽車與Jo Siffert的賽車服上。1971年，Heuer成為了第一個贊助F1一級方程式賽車車隊的腕表品牌，此後的1992年、TAG Heuer並成為了F1的官方計時合作夥伴。

同時TAG Heuer也曾經被「車神」洗拿、史提夫麥坤相繼配戴，甚至2016年TAG Heuer與紅牛車隊（Red Bull）合作，戰績突飛猛進，同時TAG Heuer與甲骨文紅牛車隊病一同寫下四次世界冠軍（車手）的紀錄，以及連續兩屆世界車隊冠軍，尤其紅牛車隊傑出的車手Max Verstappen更在近年急速竄起、頻頻改寫歷史。