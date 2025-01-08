走春送禮首選！「健康系」禮盒TOP 10 讓上班族光速充飽電

走春送禮最棒的選擇

新年到，新年好！馬上就要迎來農曆春節，除了緊鑼密鼓置辦各種年貨，拜訪親朋好友、同事客戶的伴手禮也得好好挑選。除了體面漂亮更要貼心實用，才能顯得你的用心並贏得收禮者的歡心，保健品禮盒就是熱門選擇之一！隨著健康意識抬頭，保健食品不再是孝敬長輩限定，而是全年齡都適合的年節好禮，無論學齡兒童或辛苦打拚的上班族，都有相應的營養補充品，為身體加油打氣。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點「十大保健品禮盒」，滋補養氣的人蔘、守護晶亮的葉黃素、維護腸道環境的益生菌，都是過年送禮的人氣品項。想知道怎麼挑才能有裡子又有面子嗎？看下去準沒錯！

No.1 人蔘禮盒

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現代人生活忙碌，無論是上班族、學生或年長者，一定要為自己與家人的健康精打細算！人蔘被譽為「百草之王」，是東方傳統的珍貴草本植物，含有豐富的人蔘皂苷和多種生物活性成分，有益身體調理、補充精氣神，新春拜年送禮表心意，人蔘禮盒絕對是非常好的保健選擇。

連續18年蟬聯銷售第一的冠軍領導品牌「桂格養氣人蔘」，以人蔘補氣、西洋蔘穩氣，添加蓮子與百合、溫潤少負擔；嚴選產地、採用獨家工法，渦流全釋菁萃，完整釋放多元人蔘皂苷精華。桂格養氣人蔘專為台灣人體質設計，穩固精氣神，適合長期飲用，是第一瓶榮獲國家健康食品認證的人蔘飲。

同時也有唯一榮獲國際A.A無添加與慈悅潔淨100%無添加雙驗證的「桂格養氣人蔘無添加糖配方」，不只自然純淨，更有世界品質與風味獎章。網友好評表示：「每日一瓶養氣人參，精神滿滿」、「桂格人蔘飲，曾經試喝三個月！對體力真的有感」、「我覺得有用，偶爾早起很累會買來喝」、「我上班日幾乎都會喝耶，一週3-4瓶，中午喝，下午比較不昏沉」。

No.2 雞精／滴雞精禮盒

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提到滋補身體、恢復活力，許多人都會喝滴雞精來補充能量！ 這可不是普通的雞湯，是從雞肉提煉出來的精華，富含胺基酸、蛋白質和多種微量元素，讓你從內到外感受到滿滿的動力。

近來，滴雞精因同樣萃取雞隻營養精華 、且不經濃縮處理，味道與雞湯更接近，深受大眾喜愛。「桂格滴雞精」嚴選90天黑羽土公雞，肉質佳，腹脂少，經過12小時慢工細作，滴出優質、好吸收的營養，成為熱門過年送禮的最佳選擇。

滴雞精當作年節禮品，是適合全家大小使用的保健品，裡面富含蛋白質外，也還有膠原蛋白、雙胜肽、BCAA等多元營養。不過，要特別注意高血壓、痛風、腎臟病的患者，需經由醫師或營養師評估，不可隨意飲用。

No.3 益生菌禮盒

益生菌是指對人體有益的微生物，能幫助維持消化道機能，促進消化、增強免疫力，特別適合經常便秘、腸胃不適或有消化問題的人，藉此調節腸道的有害菌、改善菌群結構。

另外，益生菌還能提高免疫力，減少感染與疾病的發生，若家人朋友經常感冒、過敏或免疫力較弱，也可贈送益生菌禮盒表心意。PTT網友分享，「我吃了兩個多月左右開始覺得排便順暢許多」、「我家小孩從小就有過敏的問題，醫生說吃不習慣就換，換到適合自己的」。

No.4 維他命禮盒

你知道各種維他命的功能嗎？其中，人體必需卻無法自行合成的維他命C，具備強力抗氧化效果，保護細胞不受自由基傷害，也參與了與膠原蛋白的合成，幫助皮膚保持彈性；維他命D負責骨骼和牙齒的發育健康，增進鈣吸收、維持血鈣平衡；維他命E不僅抗氧化還對保護心血管健康、延緩衰老有很大的幫助。

要知道，這些小小的維他命可不簡單，簡直是你的「健康護航員」。若想挑選維他命禮盒作為新春賀禮，記得注意成份配方、劑量、健康安全認證等，才能安心有保障。

No.5 葉黃素禮盒

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現代人的生活離不開網路，不管大人或小孩都需要補充葉黃素。網友分享表示，網友分享表示，「過年連假用太兇3C，前後這兩周眼睛都會酸酸的，現在睡前熱敷一下會稍微好，但撐不久隔天到下午又會酸澀。大概爬了一下文，游離型葉黃素吸收好一點」、「酯化型對長輩來說不太好吸收哦！游離型葉黃素是分子量較小，不需經過額外的水解作用，我覺得比較好」。

市面上有膠囊、飲料、果凍等不同形式的產品，其中，獲品質金獎的天地合補「葉黃素飲」，主推歷經18個月實驗證實，能提升晶亮度81.1%，為日常保養首選。不過它並非萬能，若感覺不適，一定要尋求專業眼科醫師診療。

No.6 膠原蛋白禮盒

想要養顏美容、保持肌膚光澤，可以多補充膠原蛋白。

隨著年齡增長，人體內的膠原蛋白含量逐漸減少，IG、Dcard時常有網友以「實測」方式分享使用心得。不過，膠原蛋白的來源可能來自海鮮、魚類或牛、豬、雞等肉類，須留意相關過敏史。

No.7 燕窩禮盒

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在日本傳說《竹林公主》的故事中，燕窩是極為珍貴的滋補食品，摘採過程危險重重。事實上，燕窩富含多種氨基酸、膠原蛋白等營養成分，像是天地合補的「官燕窩」就受到不少好評，嚴選頂級燕窩，含豐富高檔燕條，能滋養身體、調節身體機能和養顏美容，相當適合年節贈禮。

有網友發文分享吃了兩年燕窩的心得，表示自己親身試過之後，終於體會到燕窩養顏美容真的不是浪得虛名。

No.8 銀耳／黑木耳禮盒

想送經濟實惠、高CP值的年節健康禮盒，挑這款準沒錯！銀耳有「平民燕窩」之稱，具有滋陰潤肺、養顏美容的效果，許多人會將它與紅棗一同熬煮，適合皮膚乾燥、易脫屑發癢者飲用。

另外，黑木耳則具有清血養顏的效果，幫助降低血脂、促進血液循環。木耳的好處很多，平日也可以多加食用，富含膳食纖維，可說是膳食纖維CP值最高的蔬菜、健康減重的好幫手。

No.9 魚精／魚油／磷蝦油禮盒

魚精、魚油、磷蝦油融合了大自然的精華，富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，有效降低膽固醇、三酸甘油脂，預防動脈硬化，能抗發炎、改善心血管健康、降血壓、促進大腦與神經發育，人體無法自行合成，須從食物或保健品攝取。有健檢血脂紅字的網友提到，聽同事推薦嘗試魚油，對方當初也是飲食控制少油少鹽，加上吃魚油，來幫助改善。

此外，除了Omega-3，磷蝦油還含有蝦紅素、膽鹼等；魚油則含有維生素A、D等脂溶性維生素。特別提醒，若有服用抗凝血藥或有血液問題的人應避免食用，或諮詢專業醫師。

No.10 靈芝／牛樟芝禮盒

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新年送禮，許多長輩喜歡收到靈芝和牛樟芝禮盒，它們是極具藥用價值的草本植物，有增強體力、調整體質的功能。主打靈芝飲第一品牌，榮獲健康食品免疫調節認證的「桂格活靈芝」滋補液，含有珍貴的靈芝多醣體，溫和甘甜、方便全家人飲用。

在新年的時候，大家出遊踏青、拜訪久久不見的朋友，都需要有免疫力，這時候靈芝就會是送禮的好選擇。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年12月11日至2024年12月09日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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