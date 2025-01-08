火鍋界的台灣味霸主！10大台式人氣連鎖個人鍋物 一吃就愛上

來場道地台味饗宴！

台灣人對火鍋的熱愛舉世聞名，火鍋早已成為在地獨特的美食文化之一，更是外國旅客來台必嚐的經典國民料理。無論本地人還是遊客，入境隨俗地圍坐在冒著熱氣的鍋物旁大快朵頤，總是讚不絕口！台式火鍋的迷人之處在於食材的豐富多變和獨特的地方風味。利用台灣在地的新鮮食材，搭配蔥、薑、蒜等辛香料，甚至加入香菇、魷魚等乾貨，層層堆疊出獨一無二的美味。每一口湯頭與配料，都能感受到台灣火鍋文化的深厚底蘊與創意精神，令人回味無窮。

等不及來場台味滿滿的驚奇之旅了嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出人氣爆棚的10大台式連鎖個人鍋物（不含吃到飽、小火鍋），無論是爆炒蒜香高湯、剝皮辣椒湯底、功夫排骨酥湯或招牌濃郁雞湯，經過師傅長時間用心熬煮，加入蒜香、花椒、酸菜、馬告等台味食材，都各自展現出不同層次的鮮美滋味，保證讓你食指大動！

No.1 肉多多火鍋

肉多多火鍋 提供

肉多多火鍋 提供

提到巨量高CP值的台式鍋物，它絕對是優選的口袋名單！以驚天爆量的肉盤、肉蛋糕打響名號的「台灣火鍋第一品牌」肉多多火鍋，由長期經營海鮮漁貨的樂多多集團在2017年創立，將對餐飲的愛與熱情化為經營養分，提供上等鮮活食材、平價消費，力求創造優良口碑。

肉多多火鍋以高規格品質控管的肉品著稱，每一片肉品都經過嚴格把關，確保新鮮與美味，湯底選用多種優質在地食材精心調製，帶來豐富且多層次的味覺體驗。其中，招牌石頭湯以多種海鮮與蔬菜為基底，佐以獨門爆炒油，再融合柴魚高湯，不僅風味濃郁，更喚起70年代的懷舊情懷。爆炒蒜頭雞白湯則採用炸至金黃的蒜頭，搭配麻油煸香的薑片，湯頭鮮美且帶有濃郁香氣。而爆炒川府麻辣湯則以中式料理的溫度與火侯為特色，將辛香料炒製至完美，讓滋味更加昇華。每一款湯底都充分展現肉多多對於火鍋文化的專注與創意，為顧客帶來令人難忘的鍋物饗宴。

推薦的網友表示，「湯底好好喝、肉質也超好，自助吧的選擇多且會不斷地補貨」、「食材太豐富了，服務人員態度也很好」、「大約400元可以吃到不少肉，和自助吧吃到飽，滷肉飯、豬油拌飯、冰淇淋、各種蔬菜、火鍋料，CP值相當不錯」、「湯頭推薦石頭鍋炒完的肉加入高湯，不同的風味」。

全方位體貼消費者，肉多多還提供只要268元，不限時70多種自助吧吃到飽的服務；全台超過30家門店提供宵夜時段，讓忙碌加班的上班族、晚上想吃美食的顧客，也能盡情享受暖心鍋物。

吃鍋也可以很好玩！肉多多火鍋的宗旨，就是創造歡樂有儀式感的店，所有門店晚上8點都有活動，憑餐費兌換娃娃機代幣及廁所貼心小物，讓客人吃飽還有禮物拿。另外，肉多多也致力將台味餐飲文化推廣到國外，在香港一開幕就爆紅，勇奪香港過江龍火鍋網路聲量第一名，讓世界看見台灣！

No.2. 狂一鍋

狂一鍋 提供

狂一鍋 提供

被譽為台式火鍋第一品牌的狂一鍋，成為眾多藝人與YouTuber網紅的心頭好。其鎮店之寶「功夫排骨酥鍋」更是廣受推崇，堪稱名廚功夫菜的代表作。這款湯底由被譽為「台菜王子」的主廚黃景龍攜手調製，嚴選台灣在地食材，並以黃金比例精心熬製而成。

「功夫排骨酥鍋」湯底帶有微辣胡椒的香氣，伴隨著清甜的回甘風味，層次豐富且香氣飽滿，無論是首次造訪還是多次回訪，總能讓人喝上一口就停不下來；「生炒花枝鍋」花枝Q彈爽脆⁠⁠，加入芹菜與烏醋增添特殊香氣，征服在地台味愛好者；「蒜香蛤蜊鍋」以大量蒜頭及蔥花爆香，再倒入蛤蜊、薑片大火爆炒，蓋鍋燜煮後令人食指大動。

不只招牌菜令人驚豔，其他菜色也獲得眾多網友激推，「真的有狂！當天大概點了4-5種湯頭，每一種都讓人覺得很讚，而且湯底本身就會有一份主餐，再配上自己點的肉盤真的吃很飽」、「CP質蠻高的地方，有自助式的蔬菜」、「有駁二那種喝酒吃熱炒的氛圍，可以好好拍照」、「現場把鍋的香氣炒出來，真的很香，時不時就聞到爆香味」。

No.3 尬鍋

以台式潮鍋聞名的尬鍋，主打台味個人鍋物，網友留言評論，「不論是鍋底或菜色都有基本的水準」、「剝皮辣椒雞湯底大推，有點小辣但很好喝。蛤蜊都很新鮮很飽滿」、「很台的風味，湯頭濃郁又清爽美味，服務人員也非常重視每位客人的用餐心情」、「很有特色的台式火鍋，湯頭和肉類都很好吃，感覺到新鮮。雞蛋品質也很棒，食材豐富新鮮，蔬菜自助吧選擇多，還有霜淇淋」。

近期與金蘭食品聯名推出「就愛醬尬聯名台菜」雙人分享餐，不僅有爆炒三杯雞湯、台式風味雞湯5選1，還搭配銷魂雞肉飯或古早味油蔥麵線、金蘭秘製醬炸蛋、台嗑丸餃等美味餐點，誠意滿滿。

No.4 石二鍋

石二鍋的經典爆香石頭鍋，加入了濃縮雞湯精華和日本道地柴魚汁，吸引許多忠實粉絲，甚至熱銷到推出冷凍產品，附有蔥、蒜和麻油的爆香包，讓饕客可以在家自行復刻美味。

秉持「一鍋一會」的概念，適逢石二鍋15週年，官方粉專8月時邀請同事、老客人、夥伴等三組神秘嘉賓談論對品牌的感想，傳達石二鍋對食材、門店經營等細節的堅持，吸引許多網友留言，分享用餐記憶，創造網路討論聲量，「最厲害的是不管去北中南哪一家吃，身上的味道都一樣重」、「未婚時都會和老公相約去吃，現在有小孩後，成了家裡的廚房」、「期待越開越多店，每次都等好久」。

No.5 築間幸福鍋物

你吃過築間餐飲集團旗下知名鍋物店「築間幸福鍋物」嗎？許多網友都大推他們的蔬食自助Bar，多種蔬菜和火鍋料任君挑選，還有真材實料的手工蝦滑、花枝滑，不怕你大快朵頤！

築間幸福鍋物招牌石頭鍋，結合洋蔥、蒜碎、魷魚乾等底料與麻油爆炒，加入昆布高湯與特製原湯。每半年到一年會調整菜單，2024年有許多新口味如「松露金鑽雞湯」、「麻油雞湯」、「麻辣奶香鍋」、「剝皮辣椒雞湯」等頗受好評。網友提到，「鍋底選擇招牌石頭火鍋就很好吃了，美國板腱肉以及草飼紐奧菲力的肉質也都很新鮮」、「自助吧吃到飽讚讚，有很多的蔬菜、餃子」、「鮮菇奶香湯底，超級香的湯底，很推薦，無論是煮肉片還是蔬菜，都有滿滿的奶香」。

No.6 石研室爆炒石頭火鍋

翻攝FB／石研室 爆炒石頭火鍋

想吃到人氣超高的石研室爆炒石頭火鍋，建議提前訂位！這家主打充滿濃濃台灣味的湯底，例如獨門的醬爆六杯雞鍋和醬爆黃金蒜蝦鍋，滿滿在地風味深受饕客喜愛。雖然是個人鍋物的連鎖品牌，石研室卻貼心提供佛心自助吧，讓客人輕鬆吃到飽。不少吃過的網友紛紛留言大讚，不僅湯底美味十足，整體用餐體驗更是超值，「點主鍋就附蔬菜、麵食、飲料等自助吧吃到飽，今天還有糖水豆花」、「空間舒適，自助吧很精簡，該有的都有」、「滷肉飯很好吃，還有冬粉、王子麵吃到飽」。

在FB粉絲專頁上活躍的石研室小編，經常製作有趣圖文和網友互動，知道大家冬天想吃火鍋暖身體又怕脂肪囤積，提供火鍋控「吃鍋秘訣」，首先選擇多一點蔬菜，再記得選擇牛小排、雞胸肉、海鮮等優質蛋白質，搭配清淡一點的湯底，最後要記得放慢吃飯速度，就能丟掉擔憂、開心享受鍋物啦！

No.7 養鍋

「每個食火鍋的人，背後都有段想念的故事。」2014年3月在台中逢甲開設1號店，將顧客沒說出口的思念熬成火鍋，細心處理台灣在地食材，用麻油炒出香味、採用健康蔬果爆香、熬煮輕鹽湯底，嚴格把關做出健康美味的鍋物，這就是養鍋對於美食的堅持。

到養鍋用餐，首先會被琳瑯滿目的鍋底嚇一大跳，除了基本的石頭鍋，有青花麻辣、麻椒奶香、奇香肉骨茶、娘惹叻沙、松露醇奶等特殊湯底，還有超台的「阿嬤ㄟ古早雞」系列：剝皮辣雞鍋、蒜爆蛤蜊雞鍋、燒酒蛤蜊雞鍋、黑蒜蛤蜊雞鍋，對有選擇困難症的人更是一大挑戰。網友留言推薦：「石頭鍋炒過很好吃，餐盤的食材新鮮且量足」、「第一次在高雄吃剝皮辣椒雞，非常驚艷，料多實在」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年12月05日至2024年12月03日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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