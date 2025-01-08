王品集團新春趕進度 品田牧場、享鴨 連開4店

新年新氣象，王品（2727）展店連發，備受親子客群愛戴的「品田牧場」積極進駐商場店位，在台北桂林家樂福和中壢家樂福開出，1月24日前平日到兩間新店消費並完成拍照打卡，2人同行享第2客6折優惠。潮流中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」的桃園、新莊店分別在1月11日、1月18日陸續亮相，開幕首2日雙人套餐只要1,111元，還可用近5折111元優惠加購黃燜野蔬嫩雞煲、222元優惠加購祕製茄汁酸菜魚等功夫新菜。。

日式豬排專門店的「品田牧場」以厚達2公分炸豬排聞名，大口咬下金黃酥脆的外皮，感受肉汁在口中迸發的美味最過癮，2月16日前推出899元的「好蛇成雙雙人套餐」，一次享用到招牌黃金豬排、日式唐揚雞、香酥海老及酥炸牡蠣等人氣海陸菜色。1月24日前，平日到台北桂林家樂福店和中壢家樂福店消費並完成拍照打卡，2人同行享第2客6折優惠。3月底前把握每周二和四到全台門店可獲得指定優惠，每周二消費厚切腰內豬排現折50元，每周四點厚切腰內豬排套餐，即享日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸，用一連串小雀幸提供粉絲滿腹元氣。

享鴨桃園同德店將於1月11日煥新亮相，新莊思源i-Tower店預計在1月18日開幕，把握兩店開幕的首2日，可用限時優惠1,111元享用原價1,420元的雙人套餐。新年新氣象，全台「享鴨」即日起推出經典山東名菜黃燜野蔬嫩雞煲、口味酸甜清香的祕製茄汁酸菜魚和精選午仔魚等多道功夫新菜。「享鴨」全台門店同慶兩間新店開幕，1月11日-1月27日到全台門店享用任一多人套餐，即可用每道近五折優惠價111元起加購新菜，搶先嚐鮮。