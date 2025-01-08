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台灣虎航「開運福袋」限時優惠1599元起 上午10時開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航推出「開運福袋 抽出驚喜旅程」限時優惠活動，日韓10個航線的單程未稅機票1599元起，今天上午10時開賣。聯合報系資料照
台灣虎航推出「開運福袋 抽出驚喜旅程」限時優惠活動，日韓10個航線的單程未稅機票1599元起，今天上午10時開賣。聯合報系資料照

台灣虎航推出「開運福袋 抽出驚喜旅程」限時優惠活動，日韓10個航線的單程未稅機票1599元起，今天上午10時開賣。台灣虎航說，活動全面加碼，凡購買機票，享最高點數7％回饋。

台灣虎航「開運福袋」活動，今天上午10時至明天晚上11時59分購票，搭乘期間自7月15日至10月25日。日本航線部分，以下票價均為單程未稅，台北-沖繩1599元起、台北-岡山1699元起、台北-大阪1799元起、台北-名古屋1799元起、台北-小松1799元起、台北-福岡1799元起、台北-新潟2299元起。南韓航線部分，台北-首爾仁川1699元起、台北-釜山1699元起、台北-濟州島1999元起。

台灣虎航表示，這項優惠限透過專屬活動購票網頁，登入會員後進行購票，透過其他通路進行訂位購票者無法享有專屬票價優惠或加碼回饋金。

台灣虎航 福袋 航線

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