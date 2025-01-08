風之谷、天空之城的誕生秘辛 一本雜誌催生了吉卜力

「過去在日本 ，雜誌製作與動畫電影的發展密不可分。」 走進「 Animage 雜誌和吉卜力展」展場，上百本以「天空之城」等經典動漫為封面的雜誌鋪滿大片牆面，讓人遙想吉卜力旋風颳起的風雲年代。擔任「 Animage 雜誌和吉卜力展」本展監修的高橋望，也在一九八三年加入 Animage 雜誌擔任編輯，成為他口中那批改變世界動漫史的「熱血青年」。他表示，台灣觀眾都知道吉卜力工作室，但很少人知道， 日本首本商業動漫雜誌「Animage 」是吉卜力工作室的起點；許多吉卜力工作室的元老，都來自 Animage雜誌。

一九七四年「字宙戰艦大和號」電視和電影版動畫熱賣成為社會現象，日本首本以動畫為主題的專業雜誌 Animage 就在這股動畫熱潮中誕生。高橋望表示，他念高中時，同學都想讀到更多關於「字宙戰艦大和號」的資訊，用嶄新型態介紹動漫的Animage幾乎人手一本。Animage 總編輯鈴木敏夫希望讓讀者參與雜誌的創作，將雜誌打造成年輕人聚集的 「 場所 」 ，編輯部中熱心讀者和兼職工作人員進進出出，充滿活力。高橋望也因為對動漫的熱愛，大學一畢業就加入Animage。

鈴木敏夫採訪宮崎駿與高畑勳時，不只關心採訪內容，更進一步討論電影。隨著動畫熱潮持續高漲，Animage 編輯部不再滿足於介紹動畫，而想親自下海製作一部動畫電影，委託宮崎駿執筆創作全新故於雜誌連載 ，這部作品就是「風之谷」。「風之谷」超乎預期大受歡迎後，Animage母公司德間書店決定以宮崎駿與高畑勳為中心製作電影，委任鈴木敏夫成立全新的動畫製作公司「吉卜力工作室」，創業作便是「天空之城」。Animage還找來編輯部成員龜山修撰寫小說版在雜誌中連載，這也是日本動漫電影第一次推出小說版。

展中展出多幅「天空之城」、「風之谷」的分鏡設計圖(layout )，以及宮崎駿在「天空之城」上映前所設計的飛行船立體模型，保存逾卅年依然完好。高橋望表示，宮崎駿筆下的女性角色總是細膩飽滿，從這些設計圖中可以看到她們的原始丰采。而這些手稿即使在日本也罕見展出，「台灣觀眾實在太幸運了」。展場終點則是以「天空之城」、「龍貓」等四部動畫為封面的雜誌體驗區，歡迎觀眾「打卡」成為雜誌封面主角，「希望觀眾可以藉這樣的設計，體驗那個年代雜誌和動漫的密不可分」。

●由聯合數位文創主辦、吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館擔任企畫協力的「Animage雜誌和吉卜力展」，即起至四月六日，於華山一九一四文化創意產業園區展出。售票連結：https://pse.is/6vf9wp