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導入AI選酒 東區最難訂位義大利麵Fermi Pasta新菜登場

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
Fermi 2025全新菜色登場。圖／Fermi Pasta提供
Fermi 2025全新菜色登場。圖／Fermi Pasta提供

被網友盛讚東區最難訂位的手工義大利餐廳 Fermi Pasta，2025正式推出全新菜單，來自英國的鬼才主廚 James Sharman，悉心融合義大利經典風味與「Fine Dining 」創意美學，打造出7道賦予視覺、嗅覺、味覺等五感的極致用餐體驗的全新菜品。此外，餐廳更全台獨家導入AI智慧選酒（AI-powered Wine Pairing），透過AI智能為每一位饕客挑選出專屬於每道料理的搭配酒品。

Fermi Pasta自創立以來，主廚 James Sharman秉持「真食物精神」，嚴選台灣及世界各地精品等級食材，堅持使用台中「中都農業生產作社」種植的小麥，並每日現磨搭出最新鮮的小麥粉，搭配高品質葉黃素蛋製成當日營業所需的義大利麵條及麵餃，料理出最新鮮的義大利麵。

在新菜色當中，「巴黎麵疙瘩、羊肚菌、松露、帕瑪森」有別於一般的義式麵疙瘩，巴黎麵疙瘩並沒有添加馬鈴薯，而是純麵粉製作，口感更佳鬆軟，並搭配了台灣少有的羊肚菌菇增加香氣及特色，帶來奢華且罕見的義大利經典。「海膽手切細麵」將台灣人最愛的馬糞海膽與自製香料奶油結合，讓食材的天然味道得以最大化地展現，反映了James對奢華與簡單之間平衡的理解。全新甜點「蘋果千層卷、凝脂奶油」純手工自製千層麵皮包裹自製熬煮的凝乳奶油，融合純奶油與鮮奶油的濃郁香氣，是難得一見的特色甜品。

此外，為進一步提升用餐體驗，餐廳更結合時下最熱門的AI科技，導入AI智慧選酒系統。透過超過100多回合的AI對話，嚴格檢視AI選酒邏輯，再將每一道菜詳細敘述給AI，從5,000多支酒中先選出2,000支，再比對菜色內容，選出現在的酒單推薦。每項推薦均附詳細說明，讓食客瞭解酒品選擇的依據與背後的風味邏輯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘋果千層卷、凝脂奶油。圖／Fermi Pasta提供
蘋果千層卷、凝脂奶油。圖／Fermi Pasta提供
海膽手切細麵。圖／Fermi Pasta提供
海膽手切細麵。圖／Fermi Pasta提供
巴黎麵疙瘩、羊肚菌、松露、帕瑪森。圖／Fermi Pasta提供
巴黎麵疙瘩、羊肚菌、松露、帕瑪森。圖／Fermi Pasta提供
Fermi Pasta鬼才主廚James Sharman。圖／Fermi Pasta提供
Fermi Pasta鬼才主廚James Sharman。圖／Fermi Pasta提供

義大利 餐廳

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