快訊

高雄警家成麻將賭場！擺麻將桌賺抽頭金200元 遭免職恐丟數百萬退休金

法院已核准延長逮捕令！未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉

尹錫悅難逃二次逮捕？為避免失敗逮捕行動重演 南韓前警官出奇招

台日機場合作入境事先確認作業 16航線入境日本更快速

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
旅客可利用於候機室的等待時間辦理手續，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間，圖為2024年現場作業情況。圖／機場公司提供
旅客可利用於候機室的等待時間辦理手續，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間，圖為2024年現場作業情況。圖／機場公司提供

疫後赴日旅客大增，為縮短通關時間，桃園機場公司將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月16日至2月12日止，搭乘四大國籍航空16條航線、預計134個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間辦理手續，預先確認入境資料，有效縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間。

桃園機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業於去年初寒假及春節期間辦理，吸引許多旅客參與，旅客在適用航班櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

機場公司指出，今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有16條航線、預計134個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松等機場之外，今年更增加岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場。

機場公司說，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本。

機場公司表示，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」（如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內) 的特定航班旅客，於班機起飛前30分鐘停止受理。辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，也可選擇登入VJW操作並出示畫面確認。

日本 桃園機場

延伸閱讀

桃機再度與日本合作　縮短旅客日本當地通關審查時間

日韓進口草莓農藥殘留違規 邊境攔截逾1200公斤

日本茨城外海漁船翻覆釀2死 當局續搜救失聯3人

影／小吃店老闆計畫運毒 找旅客攜14公斤大麻闖關遭逮

相關新聞

台日機場合作入境事先確認作業 16航線入境日本更快速

疫後赴日旅客大增，為縮短通關時間，桃園機場公司將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月1...

桃機再度與日本合作　縮短旅客日本當地通關審查時間

赴日旅遊的國人有福了，機場公司今天宣布自1月16日起至2月12日止，將再與日本合作實施「台日機場入境事先確認」作業，搭乘...

入境日本事先確認1/16起桃機再開跑 助快捷通關

桃園機場公司今天表示，為縮短赴日通關時間，1月16日起至2月12日止再次實施「臺日機場入境事先確認」作業，搭乘4大國籍航...

花草茶連續第7年獲iTQi大獎 台灣中醫師研發成果受肯定

台中市臻品植萃公司生產的「茉莉氣巡茶」昨天連續第7年獲得有食品界米其林之稱的比利時iTQi大獎，負責人、中醫師陳勇利說，...

蘋果Today at Apple免費課程迎新年 YouTuber「壹加壹」親授iPhone拍攝秘技

新年新希望，許多人都會立下新目標、學習新技能，這時候當然不能錯過蘋果官方提供的各種豐富「Today at Apple」課...

開幕買1送1！樂多多集團新品牌「狂一鍋酸菜魚」插旗西門町

旗下擁有「肉多多」、「狂一鍋」等品牌的「樂多多集團」，2025年首發新品牌「狂一鍋酸菜魚」，繼日前推出台南中山店後，再於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。