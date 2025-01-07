入境日本事先確認1/16起桃機再開跑 助快捷通關

桃園機場公司今天表示，為縮短赴日通關時間，1月16日起至2月12日止再次實施「臺日機場入境事先確認」作業，搭乘4大國籍航空16條航線班機飛日本特定機場旅客可善加利用。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿指出，「臺日機場入境事先確認」作業在去年寒假及春節期間辦理，今年1月16日起至2月12日止將再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共16條航線預計134個航班參與。

有關「臺日機場入境事先確認」，機場公司表示，抵達目的地除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松等機場外，今年更增加岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島共13個機場。

機場公司指出，旅客在辦理報到時，航空公司將提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後就可減少入境日本的境管審查程序。

「臺日機場入境事先確認」作業，機場公司表示，是由日本派遣審查官至桃機，旅客可利用登機前於候機室內等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，在抵達日本特定機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證就可入境日本。

機場公司指出，只要是從台灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等，停留期間90天以內者） 的特定航班旅客，不限制國籍都適用，但班機起飛前30分鐘將停止受理。

另外，辦理入境事先確認旅客，除可出示手寫的日本入國紀錄卡外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄旅客，也可選擇登入VJW操作並出示畫面（不可螢幕截圖），在抵達日本機場入境通關時，出示VJW的服務QR-Code供審查人員確認即可。