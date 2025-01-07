花草茶連續第7年獲iTQi大獎 台灣中醫師研發成果受肯定

台中市臻品植萃公司生產的「茉莉氣巡茶」昨天連續第7年獲得有食品界米其林之稱的比利時iTQi大獎，負責人、中醫師陳勇利說，經向iTQi了解，這是首次有人以單一食品連續7年獲得此獎，代表主辦單位肯定此款茶的品質和風味，也代表他持續維動用花草茶養生的概念獲得認同。

陳勇利是中國醫藥大學醫學博士，同時具有中西醫資格，目前在台中市經營中醫診所。他因為了解花草具保健功效，於是以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，在國際間接連獲得大獎，也曾獲台中市十大伴手禮殊榮，並在新冠疫情後，由經濟部輔導前往日本舉辦試飲展售會。

他表示，茉莉氣巡茶是由茉莉花、洋甘菊、羅漢果、大麥、四季春、玫瑰、菩提葉、香蜂葉等花草組成，各有其養生功效，像是茉莉花能幫助入睡、摩洛哥玫瑰是青春美麗聖品、大麥能退火降火氣，以及羅漢果能生津解渴等。

而且，這些原料都經過精選並通過嚴格的化學檢驗，保證沒有汙染，再以中醫的「君臣佐使」的複方概念，以一定比例組合而成，而且能具養生保健效果。

陳勇利說，iTQi邀請的評審都是米其林主廚和知名品酒師，以盲測方式評測，從視覺、口感，以及隔一周再喝的穩定性等方式評量，要連續獲得肯定的確不容易。而茉莉氣巡茶因為能幫助放鬆心情入睡，不但是公司的明星商品，也獲得礁溪老爺酒店等知名飯店採用，做為飯店房間的備品。

他說，臻品植萃公司除了做出好的花草茶，也把「ESG」精神融入其中，像是花草茶的茶包都是以玉米製作，連包裝上的印刷都是用大豆油墨，環境可以分解。而花草都採用台灣在地原料，像是彰化花壇的茉莉花、苗栗銅鑼的菊花、台東的洛神等，除了品質有保障、具環保概念，還可以照顧農民。

雖然產品已受肯定，但他說，公司仍持續創新，像是才最近研發出的「養甘茶」是以七葉膽、白鶴靈芝、檸檬馬鞭草、甘草、山楂、薏苡仁、紅棗、乾薑、薑黃、朝鮮薊等10種花草組成，適合經常熬夜、睡眠不足的人保養使用，希望未來也能受各界肯定。