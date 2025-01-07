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蘋果Today at Apple免費課程迎新年 YouTuber「壹加壹」親授iPhone拍攝秘技
新年新希望，許多人都會立下新目標、學習新技能，這時候當然不能錯過蘋果官方提供的各種豐富「Today at Apple」課程，為接下來的寒假、新年假期注入不一樣的創意靈感！
喜迎蛇年，即日起至2月14日，除了常規的工作坊以外，蘋果直營店更推出一系列「Today at Apple」免費課程邀請民眾一起發揮創造力，包括用iPhone捕捉獨樹一格的新年人像照、邀請YouTuber壹加壹教大家探索iPhone 16和iPhone 16 Pro的最新影像技巧及竅門，深入了解5倍望遠相機以及各種鏡頭、混音技巧、濾鏡等秘訣；戴上AirPods Max以空間音訊來聽歌手白安唱新歌，以及由「專注旅人」App設計師Chris和Jimmy分如何透過App增加專注力、高效工作，並用iPad搭配Apple Pencil，以Procreate設計自己專屬的新年旅人角色。
「Today at Apple」多樣化的課程完全免費，課程中還會提供你所需的裝置、軟體使用，只要至蘋果官網或Apple Store App即可快速報名。假使不想上課，預約體驗Vision Pro，感受全新空間運算的神奇魅力，也是不錯的選擇。
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