蘋果Today at Apple免費課程迎新年 YouTuber「壹加壹」親授iPhone拍攝秘技

新年新希望，許多人都會立下新目標、學習新技能，這時候當然不能錯過蘋果官方提供的各種豐富「Today at Apple」課程，為接下來的寒假、新年假期注入不一樣的創意靈感！

喜迎蛇年，即日起至2月14日，除了常規的工作坊以外，蘋果直營店更推出一系列「Today at Apple」免費課程邀請民眾一起發揮創造力，包括用iPhone捕捉獨樹一格的新年人像照、邀請YouTuber壹加壹教大家探索iPhone 16和iPhone 16 Pro的最新影像技巧及竅門，深入了解5倍望遠相機以及各種鏡頭、混音技巧、濾鏡等秘訣；戴上AirPods Max以空間音訊來聽歌手白安唱新歌，以及由「專注旅人」App設計師Chris和Jimmy分如何透過App增加專注力、高效工作，並用iPad搭配Apple Pencil，以Procreate設計自己專屬的新年旅人角色。