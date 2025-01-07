開幕買1送1！樂多多集團新品牌「狂一鍋酸菜魚」插旗西門町

旗下擁有「肉多多」、「狂一鍋」等品牌的「樂多多集團」，2025年首發新品牌「狂一鍋酸菜魚」，繼日前推出台南中山店後，再於即日起開設台北西門店。為慶祝兩間新店開幕，1月12日也將同步限時推出「買1送1」開幕優惠。

樂多多集團在2018年起參與酸菜魚的研發，數度前往大陸觀摩取經。此次最新力作品牌「狂一鍋酸菜魚」，主打品項「蕭鼓傳情酸菜魚」以小米泡椒、川耳為基底，加上烏鱧魚片、培根豬肉片，最後以特製香辣油爆香䓤花，具有酸、香、鮮、辣的風味，還可搭配單點的酥香鍋巴一同品嚐。每份適合1～2、2～3、3～4人共享，各為550、820、1,080元。另外還有「邦香四溢蕃茄鮮」口味可以選擇。除此之外，店內也提供多款炸物、涼菜品項，且名稱皆藏有精品品牌名稱，藉此增添用餐樂趣。