蝦皮購物「居家年貨節」3折起！限時推「金龜絨被毯買1送1、沃廚保溫杯8元」

隨著年節逼近，除舊佈新已成為家家戶戶迎接新年的當務之急，進而帶動各式掃除清潔、收納用品需求提升。蝦皮購物即日起至1月11日推出「1.11購物節」狂祭3大優惠，集結各品類夯品打造「新年換新9折起專區」，並精選宅家娛樂商品下殺8折起，再加碼「居家年貨節」祭居家生活好物最低8元起優惠，助力用戶打造清新居家空間，有蛇有得。

鎖定新年換新商機，蝦皮購物「1.11購物節」集結3C、家電、服飾等商品祭9折起優惠，1月11日當天全新「iPhone 16 Pro 256GB」於1月11日當天入手，限時優惠價40,000有找；「SYM三陽全新迪爵125」限時下殺69,500元；「DJI Osmo Pocket 3手持口袋攝影機／相機」1月11日下單即享5%蝦幣回饋；喜氣櫻桃紅的「New Balance復古鞋」過年穿最應景，限時優惠價1,899元。

為了讓用戶9天春節連假在家不無聊，蝦皮購物精選多款宅家娛樂商品祭優惠，熱門手持遊戲Switch OLED、頂尖遊戲主機PS5主機1月11日下殺8折起，熱門多人遊戲「瑪利歐派對空前盛會」限時下殺1,350元。

新年好物瘋下單之餘，記得聰明搭配「新年宅配499元起免運」、「全站刷卡加碼9折」、「全站灑80元優惠券」等多重優惠，玩寶箱遊戲除了天天抽111蝦幣，1月11日更加碼抽Samsung Galaxy Z Flip6 256GB。

瞄準年節清潔、換季收納需求，蝦皮購物加碼打造「居家年貨節」，除了集結熱銷夯品限時3折起優惠，再天天豪灑5折券，1月7日凌晨0點、下午2點、晚上7點限定時段下單「Persil寶瀅三合一洗衣球補充包」、「Tefal法國特福法式歐蕾不沾系列－平底鍋／炒鍋」、「岱思夢金龜絨暖暖被毯」享同品項買1送1優惠，，售完為止；1月8日凌晨0點、下午2點、晚上7點限定時段「FL生活+日式多功能可疊加附蓋收納箱（超值4入組／6入組）」、「cocodor經典擴香瓶200ml+擴香補充瓶200ml 1+1套組」、「WOKY沃廚渾圓杯－雙層陶瓷手提保溫杯」再祭8元限量瘋搶價，，售完為止；即日起至1月9日於居家生活品類消費滿額更享最高200蝦幣回饋。