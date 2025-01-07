蔡依林、孫儷同框俏麗迎春 戴挑戰顏值VALENTINO包頭帽

為迎接即將到來的春節，范倫鐵諾（Valentino）推出新春廣告特輯，由品牌代言人孫儷與品牌代言人蔡依林亮相，共同演繹這一充滿節日氛圍的新篇章。兩位代言人身穿由在創意總監Alessandro Michele打造的范倫鐵諾2025早春Valentino Avant Les Débuts系列的服飾，合照畫面充滿春節傳統中蘊含的勃勃生機與煥新魅力，讓人聚焦歡慶節日的溫馨瞬間。

在這相聚的溫情時刻，兩位代言人在充滿節慶氛圍的情境中，融合了過去與現在不同時光的特色，展現了一個古典之美與新生希望相交輝映的世界。身穿花卉印花短洋裝的蔡依林，手提Valentino Garavani Vain黑色亮面小牛皮包包，復古風情的包頭帽平衡了少女感的及膝長襪；孫麗手上則勾著黑白雙色的Valentino Garavani Viva Superstar小羊皮包包，把裝飾皮草的千鳥紋短外套和短裙詮釋得俏麗又活潑。 VALENTINO GARAVANI VIVA SUPERSTAR小號羊皮包包，91,000元。圖／范倫鐵諾提供 CREPE COUTURE 花卉印花短款連身裙，16萬6,000元。圖／范倫鐵諾提供