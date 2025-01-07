超大蘋果現身Bellavita？Delvaux超現實特展 限時開秀
脫離常軌，展現超乎物理與想像力的邊界、正是超現實主義所以讓人津津樂道之處。比利時經典皮革品牌Delavux今日於寶麗廣場Bellavita一樓中庭廣場帶來The Sur:real Collection with Réne Magritte特展，除了致敬比利時的超現實藝術家馬格利特（Réne Magritte），並獻上多款超現實藝術新品、展現別出心裁的奇思妙想。
出生於1898年、卒於1967年的馬格利特（Réne Magritte），最著名的創作包含「你看到的不是煙斗」的煙斗畫作、《戴黑帽的男人》（1964），並以黑色禮帽、藍天白雲、遮蔽臉龐的青蘋果、象徵自由的白鴿等元素最廣為人知。
本次展場並以森林、超現實的大型葉片裝置、地面上的藍天貫穿整場設計，10只包款中最吸睛的當屬一款先前曾發表、但因不符合品牌嚴格標準的La Pomme Crossbody「蘋果」小包。由於身為比利時王家愛用品牌，Delvaux對自家的品管也格外苛求，尤其La Pomme Crossbody需要將皮革以飽滿圓弧造型呈現，較一般輪廓更為困難，今年終於「量產」問世，並帶來天藍、雪酪黃、蘆薈綠等三色，訂價皆為59,800元。
Brillant Mini Wavy手提包則將原本圓弧的提把與皮革釦帶變形，扭曲的姿態令人不禁莞爾，共有黑色、粉色兩種款式；Pin D Pouch MM「Ceci continue de ne pas être une pipe」隨身手提包則重現了「你看到的不是煙斗」的藝術形式，將煙斗繪製於包款表面，展現文字與實物本體的變異性，Pin Mini Bucket L「Appel des Cimes」包款則運用了相當精湛細密的刺繡，重現馬格利特作品《人類的境況》中不存在的畫框，結合刺繡的拼接皮革中，更在山峰高處藏入一只馬格利特愛用的和平鴿，帶來多重想像。
本次期間限定店裝，將為該系列的全球首發，空間中並帶來一顆巨大的超現實青蘋果展間，從高處俯拍、別有一番趣味。展覽將從2025年1月8日開展，每日依商場營業時間為準，並持續至2025年1月19日為止。
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