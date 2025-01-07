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馬爹利金王之尊蛇年限定版 全球500瓶、全台僅配到2瓶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
馬爹利金王之尊干邑2025蛇年限定款，全台限量2瓶，建議售價33萬8,000元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬爹利金王之尊干邑2025蛇年限定款，全台限量2瓶，建議售價33萬8,000元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

靈蛇獻瑞的新年即將到來，馬爹利（Martell）特別獻上傳世奢華的「馬爹利金王之尊2025蛇年限定款（L'Or de Jean Martell Zodiac Edition ——Assemblage du Serpent）」，全球限量500瓶，全台僅分配到2瓶，單瓶售價33萬8,000元。

「馬爹利金王之尊2025蛇年限定款」以金王之尊十二生肖典藏版的酒液為基礎，再由馬爹利第九代首席釀酒師Christophe Valtaud巧妙融合當年生肖的特質，調和自法國四大干邑產區——優質林區、邊緣區、大 小香檳區來自不同蛇年所釀造蒸餾的高年份珍稀原酒，將蛇年所代表的勇氣與智慧，融入每一滴頂級干邑之中。

限量酒款以柑橘和柔軟香料的香調開場，初入口時口感溫潤絲滑，隨後一股馥郁繚繞的柑橘果香在口中釋放，溫暖的雪茄香氣與高貴的雪松木質調細膩優雅地顯現，悠長而豐盈的尾韻綿延不絕。

在瓶身設計方面，馬爹利攜手法國頂級皇家御用水晶品牌Baccarat，延請頂級水晶工匠，全手工吹製「馬爹利金王之尊2025蛇年限定款」。栩栩如生的蛇首瓶塞，以紅水晶打造，瓶頸則以19K金匠心包覆，並鐫刻獨一無二的限量編號，瓶底則以流線型赤金靈蛇盤踞設計，刻鏤出精美蛇紋。

「馬爹利金王之尊2025蛇年限定款」盛裝於赤紅蛇紋包覆的典雅禮盒之中，內外均飾有蛇鱗交織的精緻紋理，盒內背景則飾以馬爹利家徽、葡萄藤及優雅盤旋的蛇形雕飾，完美詮釋祥蛇獻瑞的靈動華美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

水晶 蛇年

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