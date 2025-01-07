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全家春節鮮食9款新品登場！開運鮮食1/8開賣 還有「一口吃烏魚子」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店搶攻節慶商機，應景又喜氣的「開運鮮食」系列攜手《神明便利商店》再度登場推6款新品，另有3款魚卵系美食搶攻味蕾。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻節慶商機，應景又喜氣的「開運鮮食」系列攜手《神明便利商店》再度登場推6款新品，另有3款魚卵系美食搶攻味蕾。圖／全家便利商店提供

2025農曆新年即將到來，全家便利商店搶攻節慶商機，推出9款春節鮮食新品，其中應景又喜氣的「開運鮮食」系列再度登場，今年更首度攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，並結合遊戲中經典角色，端出6款開運鮮食新品；另有3款蘊含富貴吉祥、家族興旺美意的卵系美食，首推「真明太子玉子飯糰」、「真明太子乳酪細卷」，鹹中帶辣的頂級鮮味，濃濃台式風情的「一口吃烏魚子」更是春節必吃。

「全家」年年推出新春限定「開運鮮食」系列，鮮紅喜慶的包裝與吉祥寓意的商品名稱更屢創話題。搶攻節慶商機，「全家」今年攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品，包括「年年魷魚香菇炊飯飯卷」、「財神指定大雞腿油飯」、「黃金滿袋熔岩匹克堡」、「雞腿造型麵包」及minimore甜點「白醬海味鹹派」與「大橘大利泡芙」，每款商品更同步印上手遊中的可愛角色，包含見習神明神元君、不會理財的財神、帥氣的福德正神及可愛的虎爺，讓消費者在品嚐美食的同時，都有好神保佑。

首推新春拜拜首選「財神指定大雞腿油飯」，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元，消費者還可至各「全家」店舖LINE群組參與店長團購，享團友限定優惠價2入238元，再加贈大甲鎮瀾宮平安符貼紙；「年年魷魚香菇炊飯飯卷」同樣以台式油飯為核心，與澎湃魷魚、香菇搭配，售價49元；「黃金滿袋熔岩匹克堡」以黃金薯餅、烤牛肉餅的雙主菜，搭配顆粒花生醬與番茄醬雙醬風味，售價65元；「雞腿造型麵包」喜氣應景雞腿造型，拜土地公也能可愛又便利，售價39元。

minimore甜點同步推出2款開運新品，首度推出鹹味小點「白醬海味鹹派」，特製白醬與起司餡搭配蟹味棒，售價49元；「大橘大利泡芙」以骨頭造型白巧餅乾打造萌趣雞腿造型，搭配酸甜果凍柳橙卡士達內餡，吉利又開運，售價45元。

除了好兆頭的開運鮮食系列，農曆春節更少不了象徵多子多孫、風味鮮美的魚卵系美食。「全家」集結日式頂級明太子、台式黑金烏魚子雙重海味，推出3款卵系美食新品，首推以日本福岡明太子創始店ふくや頂級食材「真 MAKOTO」粒明太子入料、結合日本牛奶皇后米製作的「真明太子玉子飯糰」，明太子鹹香帶辣的鮮美風味與厚切玉子燒完美搭配，售價49元，搭配指定飲品享餐餐超值配69元餐促優惠；另有「真明太子乳酪細卷」，以明太子搭配奶油乳酪醬，入口感受鮮甜微辣的濃醇滋味，售價35元，搭配指定飲品享49元餐促優惠。

農曆新年必吃的時令好物，當然不能錯過有「台灣黑金」美名的烏魚子。「全家」限量開賣「一口吃烏魚子」，將炙燒後的烏魚子切成好入口的形狀，單片包裝、拆開即食，不需另外烹調，原價99元，1月8日至2月18日限時特價89元。同時，「全家」更推出烏魚子搭配黑咖啡的「雙黑組合」，開啟全新的味覺體驗，1月8日至2月18日凡於「全家」以原價99元購買「一口吃烏魚子」，即可享1元加購Let’s Café小杯熱單品美式咖啡一杯。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

全家便利商店魚卵系美食首推以日本福岡明太子創始店ふくや頂級食材「真 MAKOTO」粒明太子入料的「真明太子玉子飯糰」及「真明太子乳酪細卷」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店魚卵系美食首推以日本福岡明太子創始店ふくや頂級食材「真 MAKOTO」粒明太子入料的「真明太子玉子飯糰」及「真明太子乳酪細卷」。圖／全家便利商店提供
新春拜拜首選全家便利商店「財神指定大雞腿油飯」，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元。圖／全家便利商店提供
新春拜拜首選全家便利商店「財神指定大雞腿油飯」，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店春節鮮食9款新品1月8日起開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店春節鮮食9款新品1月8日起開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量開賣「一口吃烏魚子」，單片包裝、拆開即食，1月8日至2月18日搭購Let’s Café小杯熱單品美式咖啡，合購價只要100元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限量開賣「一口吃烏魚子」，單片包裝、拆開即食，1月8日至2月18日搭購Let’s Café小杯熱單品美式咖啡，合購價只要100元。圖／全家便利商店提供

售價 烏魚子 雞腿

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