全家春節鮮食9款新品登場！開運鮮食1/8開賣 還有「一口吃烏魚子」

2025農曆新年即將到來，全家便利商店搶攻節慶商機，推出9款春節鮮食新品，其中應景又喜氣的「開運鮮食」系列再度登場，今年更首度攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，並結合遊戲中經典角色，端出6款開運鮮食新品；另有3款蘊含富貴吉祥、家族興旺美意的卵系美食，首推「真明太子玉子飯糰」、「真明太子乳酪細卷」，鹹中帶辣的頂級鮮味，濃濃台式風情的「一口吃烏魚子」更是春節必吃。

「全家」年年推出新春限定「開運鮮食」系列，鮮紅喜慶的包裝與吉祥寓意的商品名稱更屢創話題。搶攻節慶商機，「全家」今年攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品，包括「年年魷魚香菇炊飯飯卷」、「財神指定大雞腿油飯」、「黃金滿袋熔岩匹克堡」、「雞腿造型麵包」及minimore甜點「白醬海味鹹派」與「大橘大利泡芙」，每款商品更同步印上手遊中的可愛角色，包含見習神明神元君、不會理財的財神、帥氣的福德正神及可愛的虎爺，讓消費者在品嚐美食的同時，都有好神保佑。

首推新春拜拜首選「財神指定大雞腿油飯」，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元，消費者還可至各「全家」店舖LINE群組參與店長團購，享團友限定優惠價2入238元，再加贈大甲鎮瀾宮平安符貼紙；「年年魷魚香菇炊飯飯卷」同樣以台式油飯為核心，與澎湃魷魚、香菇搭配，售價49元；「黃金滿袋熔岩匹克堡」以黃金薯餅、烤牛肉餅的雙主菜，搭配顆粒花生醬與番茄醬雙醬風味，售價65元；「雞腿造型麵包」喜氣應景雞腿造型，拜土地公也能可愛又便利，售價39元。

minimore甜點同步推出2款開運新品，首度推出鹹味小點「白醬海味鹹派」，特製白醬與起司餡搭配蟹味棒，售價49元；「大橘大利泡芙」以骨頭造型白巧餅乾打造萌趣雞腿造型，搭配酸甜果凍柳橙卡士達內餡，吉利又開運，售價45元。

除了好兆頭的開運鮮食系列，農曆春節更少不了象徵多子多孫、風味鮮美的魚卵系美食。「全家」集結日式頂級明太子、台式黑金烏魚子雙重海味，推出3款卵系美食新品，首推以日本福岡明太子創始店ふくや頂級食材「真 MAKOTO」粒明太子入料、結合日本牛奶皇后米製作的「真明太子玉子飯糰」，明太子鹹香帶辣的鮮美風味與厚切玉子燒完美搭配，售價49元，搭配指定飲品享餐餐超值配69元餐促優惠；另有「真明太子乳酪細卷」，以明太子搭配奶油乳酪醬，入口感受鮮甜微辣的濃醇滋味，售價35元，搭配指定飲品享49元餐促優惠。

農曆新年必吃的時令好物，當然不能錯過有「台灣黑金」美名的烏魚子。「全家」限量開賣「一口吃烏魚子」，將炙燒後的烏魚子切成好入口的形狀，單片包裝、拆開即食，不需另外烹調，原價99元，1月8日至2月18日限時特價89元。同時，「全家」更推出烏魚子搭配黑咖啡的「雙黑組合」，開啟全新的味覺體驗，1月8日至2月18日凡於「全家」以原價99元購買「一口吃烏魚子」，即可享1元加購Let’s Café小杯熱單品美式咖啡一杯。