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「皮衣指標」黃仁勳 亮相愛牌最新皮衣「喜歡嗎？」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
黃仁勳日前出席CES主題演講，身上穿著的皮衣受到關注。圖／路透社
黃仁勳日前出席CES主題演講，身上穿著的皮衣受到關注。圖／路透社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳熱愛皮衣，被許多網友暱稱為「皮衣男」；日前他出席於美國拉斯維加斯舉辦的消費性電子展（CES），並於開展首日登台演說時，身穿全新皮衣的他就幽默地以「喜歡我的夾克嗎？」展開演說，引發網路熱議。經熱心網友「肉搜」，這款皮衣出自知名設計師品牌TOM FORD，定價台幣近30萬元。

黃仁勳這款鱷魚皮革壓紋的立領皮衣出自TOM FORD品牌2024秋冬系列，官網定價8990美元。曾出任古馳品牌創意總監的Tom Ford擅長皮革材質，皮衣皮褲的設計尤其備受時尚人士追捧。此件皮革夾克以修身的剪裁搭配經典的雙拉鍊細節與舒適內襯。黃仁勳去年也曾穿著該設計師品牌的2023春夏男裝蜥蜴皮革壓紋皮衣亮相。如果說輝達是AI股票的指標，那麼黃仁勳無疑是「皮衣時尚」的指標。

黃仁勳日前出席CES主題演講，身上穿著的皮衣受到關注。圖／路透社
黃仁勳日前出席CES主題演講，身上穿著的皮衣受到關注。圖／路透社

品牌 設計師

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