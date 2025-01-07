春節假期穿搭！JISOO帥搭飛行員外套 楊紫玫瑰粉上身

面對即將到來的春節假期，拜訪親友以及出遊穿搭更需要具有新春的討喜感。TOMMY HILFIGER新年限量系列由品牌大使JISOO演繹，美式經結合學院風帶來率性女孩的元氣能量。MICHAEL KORS 2025新年系列以象徵好人緣的玫瑰水晶粉為主色調，整體呈現溫柔氣韻。

JISOO穿出TOMMY HILFIGER新年限量系列元氣感

JISOO身穿TOMMY HILFIGER紅色連身裙搭配帥氣的雙面穿飛行外套，女人味與個性搭配出絕佳的平衡，有如韓劇校園劇中充滿性格魅力的大女主，充滿青春活力氣息，JISOO演繹的宣傳照一出，社群也有粉絲們Po出入手同款外套準備作為新年戰袍。

JISOO演繹TOMMY HILFIGER 2025新年限量系列，雙面穿飛行外套12,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER 2025 新年限量系列透過鮮豔飽滿的色彩體現了新年的節慶氣息之餘，也維持品牌一貫的美式經典優雅，其中包含代表蛇的傳統繩結LOGO，設計出現在許多經典重現的單品如針織開襟衫、刺繡運動衫以及緹花編織襯衫之中。

楊紫MICHAEL KORS 2025新年系列粉嫩上身

由MICHAEL KORS亞太區代言人楊紫演繹的MICHAEL KORS 2025新年系列以特殊工藝打造玫瑰水晶粉的丹寧面料紋理呈現，品牌人氣主打星Jordi小折包也在2025新年系列換上玫瑰水晶粉色包身，以獨特印染工藝製成在皮革上經過反覆印染，呈現逼真的丹寧面料紋理，為Jordi Bag帶來不同的個性選擇。

MICHAEL KORS亞太區代言人楊紫演繹2025新年系列，玫瑰水晶粉丹寧風衣26,000元；玫瑰水晶粉丹寧短裙8,800元；Jordi玫瑰水晶粉丹寧小提包15,000元。圖／MICHAEL KORS提供 MICHAEL KORS亞太區代言人楊紫演繹2025新年系列，玫瑰水晶粉丹寧洋裝12,800元；LUDLOW玫瑰水晶粉肩背包14,100元。圖／MICHAEL KORS提供

此外，2025新年系列Ludlow Bag為原本的三角廓形增添了「法式長棍麵包」風格，以其棱角分明的長形輪廓結構融合時髦感，而粉色丹寧襯衫洋裝以柔軟的丹寧面料呈現唯美的玫瑰水晶粉色調，加上修身收腰設計與百褶裙擺設計，為丹寧元素賦予了滿滿的溫柔女子力。