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全支付前進韓國！GS25、藥妝店都能付 連結4大銀行最高回饋30%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
韓國便利商店，首波與7-ELEVEN、GS25合作上線、後續即將開放emart24、CU，敬請期待。圖／全支付提供
韓國便利商店，首波與7-ELEVEN、GS25合作上線、後續即將開放emart24、CU，敬請期待。圖／全支付提供

全支付繼2024年初推出日本跨境支付服務，現在更宣布前進台灣人也非常喜愛前往旅遊的韓國，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，現在只要使用全支付APP在韓國付款，不僅不需額外負擔1.5%海外交易手續費，3月31日前更攜手「國泰世華銀行」、「王道銀行」、「將來銀行」及「玉山銀行」共同加碼，在韓國使用全支付並連結指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋，單月最高可得950全點。

全支付為首家台灣電子支付業者登陸韓國，透過與台灣跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，其可支付據點超過190萬，範圍遍佈全國。ZeroPay為韓國政府推動的支付工具，從地下街商場、炸雞店、麵包店等街邊小店家開始導入，目的是為了減少商家手續費支出幫助小店家降低營運成本，藉此進一步推動非現金支付使用率，ZeroPay在韓國雖起步較晚，但透過政府的支持持續擴大，目前為韓國掃碼支付市場上市占率最高的業者。

不論在國內還是國外，掃碼付款一樣簡單，全支付可於ICB（含ZeroPay、HIVEX識別）韓國上百萬間合作店家使用，通路包括連鎖超市/藥妝店、傳統市場、美食街、連鎖餐廳、3C家電量販店、美容診所、觀光景點等涵蓋範圍廣泛。韓國便利商店方面，首波與7-ELEVEN、GS25合作上線、後續更即將開放emart24、CU，都是國人遊韓國必去消費的通路。

即日起至3月31日期間，凡使用全支付於ZeroPay／HIVEX合作適用店消費即享15%優惠（含主活動13.5%全點回饋+免海外1.5%手續費）；連結4大銀行帳戶再享加碼回饋，連結「國泰世華銀行」帳戶消費再加碼15％全點回饋，每人每月上限200全點（每月50萬點）、連結「王道銀行」帳戶再加碼10％全點回饋，每人單筆上限50全點，每人每月上限200全點（每月15萬點）。

連結「將來銀行」帳戶消費再加碼10％全點回饋，每人單筆上限50全點，每人每月上限150全點（每月15萬點），若於活動期間首次開立將來銀行帳戶，並輸入開戶代碼「PXPLUS2025」，於日本或韓國完成任1筆消費，最高再享全點600點。連結「玉山銀行」帳戶消費再加碼10%全點回饋，每人每月上限100全點（每月6萬點） ，活動期間首次且同時開立玉山銀行臺幣及外幣數位帳戶，並輸入開戶代碼「PX500」，單筆消費滿百，最高再享全點600點。

消費者可在連鎖超市藥妝店、傳統市場、美食街、連鎖餐廳、3C家電量販店、美容診所、觀光景點等使用，涵蓋範圍廣泛。圖／全支付提供
消費者可在連鎖超市藥妝店、傳統市場、美食街、連鎖餐廳、3C家電量販店、美容診所、觀光景點等使用，涵蓋範圍廣泛。圖／全支付提供
電支業者首發，全支付跨境版圖再擴大，攜手ZeroPay、ICB前進韓國。圖／全支付提供
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日本 玉山

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