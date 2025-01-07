快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN推百款新年開運小物！首度開賣「冠軍烏魚子飯糰」、「紅龜粿」　還有「限量卡通占卜盆栽」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手星級主廚、米其林必比登名店打造多款應景美食，集結超過10款美味鮮食換上新春包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手星級主廚、米其林必比登名店打造多款應景美食，集結超過10款美味鮮食換上新春包裝。圖／7-ELEVEN提供

「蛇」來運轉賀新年！7-ELEVEN自即日起企劃「時來運轉」新春生活提案，以開運限定美食、小物搶攻新年轉運商機，全台逾7,000家門市推出「新年主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品，並攜手星級主廚、米其林必比登名店打造多款應景美食，集結超過10款美味鮮食換上新春包裝，發想具吉祥寓意的賀詞，在年節期間帶給消費者滿滿的新年氛圍。

7-ELEVEN自1月8日起推出豪華美食陣容，包含與連續3年獲米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作推出「可口紅燒牛肉麵」，經典紅燒湯頭與精燉牛腱肉搭配以秘製辣椒爆炒的牛油及秘製酸菜，入口風味豐富；與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」，是尾牙時必吃的傳統小點；新品「極饗－豪華奮起湖特製便當」嚴選在地大雞腿以奮起湖大飯店超過一甲子秘方調製加上阿里山烏龍茶滷製，醬香尾韻回甘，特殊氣冷降溫製程鎖住雞肉鮮味，豐富配菜是過年拜地基主開運首選。還有使用在地種植榮獲日本第一米大賞最高金賞獎「龍之瞳」米種，推出3款「新極上御飯糰」，包括「日本帆立貝」、「日本熟成明太子」，以及首次推出最具年味的「冠軍烏魚子飯糰」，嚴選嘉義東石烏魚子製成，帶來鮮美細膩的海味。

7-ELEVEN也將過節許多人家中必備的傳統糕點進行商品創新，首度於實體門市販售「紅龜粿」，柔軟Q彈粿皮包裹飽滿花生內餡，吃得到花生顆粒，鹹甜層次分明，還有冠軍麵包師武子靖老師監製的「桂圓核桃麵包」，以及中式傳統「桂圓核桃蛋糕」，皆是開春求好運招財拜神必備甜食；也推薦由統一超商好鄰居文教基金會陪伴的在地青年品牌「三小市集」，使用雲林在地友善耕作花生製成的「米香花生糖」、「三小市集好運花生雙糖禮盒」、「雙糖團圓禮」，象徵發生好事、圓滿過好年。

為讓過年期間素食者也能便利品嘗蔬食餐點，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」標竿宜蘭經典在地辦桌料理，使用5種時蔬搭配鹹香蛋酥推出「西魯時蔬燴飯」；與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出3菜1湯不含五辛蛋奶的蔬食年菜套餐，即日起全台門市預購販售，1月31日前下單就能在新年期間吃到綠星主廚手路菜。

7-ELEVEN即日起至2月4日推出「時來運轉」過年主題專案架，網羅人氣16大肖像IP商品，包含食品、用品、飲品、糖果等，其中首次販售2款「限量卡通占卜盆栽」，可種出7種不同願望，外盒共有三麗鷗人氣角色HELLO KITTY或酷洛米，隨著盆栽成長享受隨機驚喜感，還有8款不同的「限量卡通撲克牌」，撲克牌還能變身真心話大冒險團聚桌遊，最適合團聚時共度歡樂時光。另外推出多款開運預購話題商品，像是首次引進日本熱門生活雜貨「Decole Corporation」系列、開運揪吉、福神造型的療癒小物等，將於1月8日上午11點起開放限量預購。

7-ELEVEN觀察到對許多人在過年期間喜歡入手具有神明加持的開運小物，去年媽祖遶境帶動周邊商品成長1成以上，即日起於門市預購及「i預購」平台同步開賣與各地著名宮廟像是大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、西螺福興宮、石碇五路財神廟合作多款創意及美感兼具的開運商品，推出「西螺福興宮燈籠造型抱枕」、「西螺福興宮太平令旗吊飾」、「鎮瀾宮開運納財媽祖造型存錢筒」等，也將於1月20日起推出白沙屯媽祖系列商品。

線上祈福經濟夯，7-ELEVEN自2022年起率超商通路之先提供消費者線上點燈祈福服務，讓民眾安太歲、點光明燈不用人擠人，線上下單、宮廟專人代祈福，24小時都能申請點燈。去年首度推出「點寵物平安燈」深受消費者歡迎，更帶動點燈成長近2成。今年ibon售票系統和逾7,000家門市ibon機台雙平台，攜手臺南祀典大天后宮、嘉義市城隍廟、鹿港天后宮、北港朝天宮等17家全台知名宮廟，提供線上點燈豐富選擇，為最多宮廟合作點燈的超商，民眾免於東奔西跑排隊點燈，點亮新年2月12日前還能再抽888點OPENPOINT購物金。

●附註：商品以門市實際庫存為準，售完為止；詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

過年期間素食者也能便利品嘗蔬食餐點，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」標竿宜蘭經典在地辦桌料理，使用5種時蔬搭配鹹香蛋酥推出「西魯時蔬燴飯」。圖／7-ELEVEN提供
過年期間素食者也能便利品嘗蔬食餐點，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」標竿宜蘭經典在地辦桌料理，使用5種時蔬搭配鹹香蛋酥推出「西魯時蔬燴飯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購與「i預購」平台陸續推出多款創意及美感兼具的開運商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購與「i預購」平台陸續推出多款創意及美感兼具的開運商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台逾7,000家門市推出「新年主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台逾7,000家門市推出「新年主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將過節許多人家中必備的傳統糕點進行商品創新，首度於實體門市販售「紅龜粿」，還有冠軍麵包師武子靖老師監製的「桂圓核桃麵包」，以及中式傳統「桂圓核桃蛋糕」，皆是開春求好運招財拜神必備甜食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將過節許多人家中必備的傳統糕點進行商品創新，首度於實體門市販售「紅龜粿」，還有冠軍麵包師武子靖老師監製的「桂圓核桃麵包」，以及中式傳統「桂圓核桃蛋糕」，皆是開春求好運招財拜神必備甜食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「紅龜粿（花生顆粒口味）」，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「紅龜粿（花生顆粒口味）」，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出「白沙屯媽祖Q版3D立體悠遊卡」，售價988元，1月20日起限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出「白沙屯媽祖Q版3D立體悠遊卡」，售價988元，1月20日起限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出「鎮瀾宮蛇年招財錢母紅包3入」，售價299元，1月20日起限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出「鎮瀾宮蛇年招財錢母紅包3入」，售價299元，1月20日起限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至2月4日推出「時來運轉」過年主題專案架，限量卡通占卜盆栽（KITTY款／酷洛米款）每款售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至2月4日推出「時來運轉」過年主題專案架，限量卡通占卜盆栽（KITTY款／酷洛米款）每款售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台逾7,000家門市推出「新年主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台逾7,000家門市推出「新年主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自即日起企劃「時來運轉」新春生活提案，以開運限定美食、小物兩大策略搶攻新年轉運商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自即日起企劃「時來運轉」新春生活提案，以開運限定美食、小物兩大策略搶攻新年轉運商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「新極上御飯糰」－「日本帆立貝」、「日本熟成明太子」以及首次推出最具年味的「冠軍烏魚子飯糰」嚴選嘉義東石烏魚子製成，帶來鮮美細膩的海味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「新極上御飯糰」－「日本帆立貝」、「日本熟成明太子」以及首次推出最具年味的「冠軍烏魚子飯糰」嚴選嘉義東石烏魚子製成，帶來鮮美細膩的海味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出3菜1湯不含五辛蛋奶的蔬食年菜套餐，即日起全台門市預購販售，1月31日前下單就能在新年期間吃到綠星主廚手路菜。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出3菜1湯不含五辛蛋奶的蔬食年菜套餐，即日起全台門市預購販售，1月31日前下單就能在新年期間吃到綠星主廚手路菜。圖／7-ELEVEN提供

白沙屯媽祖 開運

延伸閱讀

VTuber花生君現場唱跳「刀P聖誕節2024」 台下應援齊喊牛蒡

高雄男與宮廟發生糾紛帶球棒叫囂 警查處結局令人傻眼

蔬食控不藏了！超強「下午茶299吃到飽」倒數中 「牽絲披薩、炸物熟食」不怕你吃 元旦起稍漲「新增冰淇淋」CP值仍高

高雄2024世界神明聯誼會 創962家宮廟、3853神尊參與刷新世界紀錄

相關新聞

「皮衣指標」黃仁勳 亮相愛牌最新皮衣「喜歡嗎？」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳熱愛皮衣，被許多網友暱稱為「皮衣男」；日前他出席於美國拉斯維加斯舉辦的消費性電子展（CE...

全支付前進韓國！GS25、藥妝店都能付 連結4大銀行最高回饋30%

全支付繼2024年初推出日本跨境支付服務，現在更宣布前進台灣人也非常喜愛前往旅遊的韓國，攜手韓國電子支付ZeroPay和...

馬爹利金王之尊蛇年限定版 全球500瓶、全台僅配到2瓶

靈蛇獻瑞的新年即將到來，馬爹利（Martell）特別獻上傳世奢華的「馬爹利金王之尊2025蛇年限定款（L'Or de J...

全家春節鮮食9款新品登場！開運鮮食1/8開賣 還有「一口吃烏魚子」

2025農曆新年即將到來，全家便利商店搶攻節慶商機，推出9款春節鮮食新品，其中應景又喜氣的「開運鮮食」系列再度登場，今年...

春節假期穿搭！JISOO帥搭飛行員外套 楊紫玫瑰粉上身

面對即將到來的春節假期，拜訪親友以及出遊穿搭更需要具有新春的討喜感。TOMMY HILFIGER新年限量系列由品牌大使J...

7-ELEVEN推百款新年開運小物！首度開賣「冠軍烏魚子飯糰」、「紅龜粿」　還有「限量卡通占卜盆栽」

「蛇」來運轉賀新年！7-ELEVEN自即日起企劃「時來運轉」新春生活提案，以開運限定美食、小物搶攻新年轉運商機，全台逾7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。