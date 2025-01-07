7-ELEVEN推百款新年開運小物！首度開賣「冠軍烏魚子飯糰」、「紅龜粿」　還有「限量卡通占卜盆栽」

「蛇」來運轉賀新年！7-ELEVEN自即日起企劃「時來運轉」新春生活提案，以開運限定美食、小物搶攻新年轉運商機，全台逾7,000家門市推出「新年主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品，並攜手星級主廚、米其林必比登名店打造多款應景美食，集結超過10款美味鮮食換上新春包裝，發想具吉祥寓意的賀詞，在年節期間帶給消費者滿滿的新年氛圍。

7-ELEVEN自1月8日起推出豪華美食陣容，包含與連續3年獲米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作推出「可口紅燒牛肉麵」，經典紅燒湯頭與精燉牛腱肉搭配以秘製辣椒爆炒的牛油及秘製酸菜，入口風味豐富；與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」，是尾牙時必吃的傳統小點；新品「極饗－豪華奮起湖特製便當」嚴選在地大雞腿以奮起湖大飯店超過一甲子秘方調製加上阿里山烏龍茶滷製，醬香尾韻回甘，特殊氣冷降溫製程鎖住雞肉鮮味，豐富配菜是過年拜地基主開運首選。還有使用在地種植榮獲日本第一米大賞最高金賞獎「龍之瞳」米種，推出3款「新極上御飯糰」，包括「日本帆立貝」、「日本熟成明太子」，以及首次推出最具年味的「冠軍烏魚子飯糰」，嚴選嘉義東石烏魚子製成，帶來鮮美細膩的海味。

7-ELEVEN也將過節許多人家中必備的傳統糕點進行商品創新，首度於實體門市販售「紅龜粿」，柔軟Q彈粿皮包裹飽滿花生內餡，吃得到花生顆粒，鹹甜層次分明，還有冠軍麵包師武子靖老師監製的「桂圓核桃麵包」，以及中式傳統「桂圓核桃蛋糕」，皆是開春求好運招財拜神必備甜食；也推薦由統一超商好鄰居文教基金會陪伴的在地青年品牌「三小市集」，使用雲林在地友善耕作花生製成的「米香花生糖」、「三小市集好運花生雙糖禮盒」、「雙糖團圓禮」，象徵發生好事、圓滿過好年。

為讓過年期間素食者也能便利品嘗蔬食餐點，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」標竿宜蘭經典在地辦桌料理，使用5種時蔬搭配鹹香蛋酥推出「西魯時蔬燴飯」；與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出3菜1湯不含五辛蛋奶的蔬食年菜套餐，即日起全台門市預購販售，1月31日前下單就能在新年期間吃到綠星主廚手路菜。

7-ELEVEN即日起至2月4日推出「時來運轉」過年主題專案架，網羅人氣16大肖像IP商品，包含食品、用品、飲品、糖果等，其中首次販售2款「限量卡通占卜盆栽」，可種出7種不同願望，外盒共有三麗鷗人氣角色HELLO KITTY或酷洛米，隨著盆栽成長享受隨機驚喜感，還有8款不同的「限量卡通撲克牌」，撲克牌還能變身真心話大冒險團聚桌遊，最適合團聚時共度歡樂時光。另外推出多款開運預購話題商品，像是首次引進日本熱門生活雜貨「Decole Corporation」系列、開運揪吉、福神造型的療癒小物等，將於1月8日上午11點起開放限量預購。

7-ELEVEN觀察到對許多人在過年期間喜歡入手具有神明加持的開運小物，去年媽祖遶境帶動周邊商品成長1成以上，即日起於門市預購及「i預購」平台同步開賣與各地著名宮廟像是大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、西螺福興宮、石碇五路財神廟合作多款創意及美感兼具的開運商品，推出「西螺福興宮燈籠造型抱枕」、「西螺福興宮太平令旗吊飾」、「鎮瀾宮開運納財媽祖造型存錢筒」等，也將於1月20日起推出白沙屯媽祖系列商品。

線上祈福經濟夯，7-ELEVEN自2022年起率超商通路之先提供消費者線上點燈祈福服務，讓民眾安太歲、點光明燈不用人擠人，線上下單、宮廟專人代祈福，24小時都能申請點燈。去年首度推出「點寵物平安燈」深受消費者歡迎，更帶動點燈成長近2成。今年ibon售票系統和逾7,000家門市ibon機台雙平台，攜手臺南祀典大天后宮、嘉義市城隍廟、鹿港天后宮、北港朝天宮等17家全台知名宮廟，提供線上點燈豐富選擇，為最多宮廟合作點燈的超商，民眾免於東奔西跑排隊點燈，點亮新年2月12日前還能再抽888點OPENPOINT購物金。