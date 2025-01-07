快揪喝！海尼根送千元大禮包 虎牌抽新加坡雙人機票

除夕圍爐，少不了啤酒助興，海尼根與虎牌啤酒新春攜手祭出好康。海尼根此次與LocknLock樂扣樂扣聯手，送出質感與實用性兼具的千元大禮包；虎牌啤酒除提出限時優惠外，消費滿159元掃Qrcode登錄發票，即可抽新加坡雙人來回機票。

海尼根攜手LocknLock樂扣樂扣，帶來多款吸睛實用周邊商品，包含海尼根樂扣樂扣不鏽鋼隨行杯、極鮮保鮮盒、玻璃保鮮盒等集點兌換活動。農曆春節檔期於7-ELEVEN購買海尼根罐裝系列，一罐即可獲得一點，集10點即可兌換330ml海尼根星銀乙罐。

於7-ELEVEN集20點，即可兌換海尼根樂扣樂扣極鮮保鮮盒330ml二入組，限量5,000組，建議售價每組245元。集60點即可兌換海尼根樂扣樂扣不鏽鋼隨行杯540ml，限量1,500個，建議售價每個1,119元。集150點即可兌換海尼根樂扣樂扣玻璃保鮮盒七入組，限量300組，建議售價每組2,480元。

在虎牌啤酒方面，凡於超商、量販、超市、菸酒專賣店等通路購買虎牌啤酒全系列，不僅可享限時優惠第二件六折，消費滿159元再抽新加坡雙人來回機票；中獎者不但可以親自造訪虎牌啤酒的發源地新加坡，還能體驗最道地的星國街頭文化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康