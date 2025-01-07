放上整尾龍蝦！必勝客「龍蝦干貝比薩」全台限量500個

新春到來之際，「必勝客」今年聯手蟬聯4年米其林的「富錦樹台菜香檳」，推出「金皇軟殼蟹干貝比薩」、「金帶財松葉蟹比薩」，以及鋪有整隻龍蝦、全台限量500份的「波士頓龍蝦干貝比薩」，帶來開春新滋味。

全新推出的「金皇軟殼蟹干貝比薩」使用先炸後烤的軟殼蟹作為主菜，搭上鮮甜干貝、刻花魷魚，以及蟹黃醬汁、照燒醬兩種醬汁，帶來甜鹹交錯的大海滋味。外帶單點459元，可搭配副食飲料組成「開運過年小套餐」，每套659元。另外，加價125元，就能升級期間限定的「奢華三起司餅皮」（原價145元）或「帕瑪森起司龍捲風餅皮」，限時販售至2月17日。

同步登場的「金帶財松葉蟹比薩」採用天圓地方的古錢幣造型，餅皮四周圍繞著松葉蟹鉗、干貝、青森帆立貝和鳳尾蝦等多樣海鮮美味，方孔中堆疊著薯金幣，最外圈再撒帕瑪森起司，並藉由蟹黃醬襯托海洋滋味。全台限量5,000份，單點1,068元，僅限預購。

隱藏款「波士頓龍蝦干貝比薩」，在餅皮豪邁放上整隻波士頓龍蝦，還有干貝、鳳梨等配料，帶來強烈的視覺效果與香甜風味，單點1,688元，僅限於PK APP預定、全台167間指定門市販售，限量500份，售完為止。