宏匯廣場2024業績50億、年增22% 三大因素助攻強勁成長

宏匯廣場公布2024年成績單，整體業績來到50億、年成長22%，強勁成長力道主要歸因於三大要素：「品牌改裝升級」、「擴增館內餐飲版圖」、「深耕在地經營會員」三項營運策略帶動整體業績。

宏匯廣場表示，在去年上半年引進經典美式餐廳「TGI FRIDAYS」、日本人氣超市「LOPIA」及加強新會員召募力道，推出百萬精品包包抽獎活動，下半年則大舉投入30家流行服飾改裝、進駐新品牌和美食街餐飲櫃位調整，全年度又輔以異國主題美食展和周末親子聚客活動，以新商品、餐飲力及在地深化經營開拓新客源，截至去年底會員人數突破40萬，年度超過700萬來客數。2025年也是宏匯廣場開幕邁入第5年，會員數有望在今年達標50萬人，全年業績目標挑戰54億元。

根據宏匯廣場分析，館內女性客群占了整體近6成，主力落在31~50歲，因此去年鎖定女性服飾櫃位進行大改裝，引進多家日系及韓系品牌，改裝後女裝業績有感成長2成，今年上半年仍有一波大幅度改裝。

此外，今年1月開始宏匯廣場推出「代客泊車服務」，目的為解決每到假日即大排長龍的停車痛點，宏匯廣場汽車停車位約1300席，每到假日、國定假日民眾等車位總需等候多時，為提供來店者更便利的購物環境，即起每周六、日及春節期間，試行推出「代客泊車服務」，凡宏匯廣場會員扣50點超級匯點數即可享代客泊車服務一次，非會員當天加入即獲50點點數，可立即扣點享有這項服務。