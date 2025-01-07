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最悍妹酒報到！甜莓花花草莓啤酒結合甜美跟狂野
草莓季到來，各式主打草莓口味的「妹酒」紛紛出籠，其中臺虎精釀所推出的「甜莓花花草莓啤酒」，酒精濃度達10%，可謂是集結甜美跟狂野於一身的「剽悍妹酒」，格外引人矚目。
「甜莓花花草莓啤酒」是臺虎精釀繼「粉紫泡泡葡萄啤酒」與「蜜蜜毛毛桃子啤酒」之後的第三款10%酒精度「剽悍妹酒」。新酒款富含鮮甜飽滿的多汁草莓，點綴著黑醋栗和綜合莓果，帶來酸甜平衡的多層次果香，就像是舌尖上的莓果派對，在釋放出豐沛的果汁感之餘，也巧妙隱藏了高達10%的有感酒精度。
在包裝方面，「甜莓花花草莓啤酒」採用炫目的鮮紅馬賽克包裝設計，彷彿是裝滿草莓的繽紛萬花筒，罐身上也標示了「10%」字樣，將酒精濃度標示在醒目的位置。「甜莓花花草莓啤酒」即日起在全家便利商店、家樂福、Mia C’bon、City’super、微風超市與誠品知味市集陸續上市，每罐容量500毫升，單罐建議售價99元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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