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春節走春何處去？ 南市觀旅局推12條免費導覽散步路線

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2025月津港燈節今年以「光的年輪」為主題，展期將從18日起持續至2月16日，共33天展出66組作品，呈現⽉津港燈節15年來的能量。圖／南市府提供
2025月津港燈節今年以「光的年輪」為主題，展期將從18日起持續至2月16日，共33天展出66組作品，呈現⽉津港燈節15年來的能量。圖／南市府提供

農曆春節即將來臨，不少民眾已開始安排春節出遊旅程，南市觀旅局公布12條城市免費散步導覽路線，橫跨中西區、安平區、鹽水區、白河區等觀光熱區，每條路線都各具特色，此外，2025月津港燈節及新營波光節也分別將在18日、2月8日，輪番登場。

有興趣的民眾可至台南旅遊網「台南散步導覽」頁面查詢，活動前2周會開放網路預約報名。

觀旅局表示，台南城市散步導覽，春節假期天天有，從25日起至2月2日農曆春節期間，12條費散步導覽路線加開共計63梯次，即日起除了28日除夕當天外，皆有梯次可預約，歡迎民眾跟著親切的導覽解說員，穿梭在台南各地，進行一趟城市散步小旅行。

觀旅局說明，此次導覽路線包含府城藝踅街趣、府城歷史散步孔廟線及赤崁線、老屋·老店·老生活、五條港舊城漫遊日光及星光線、安平獅饗曲、老街五四三、安平運河南岸、鹽水月津港漫遊、關子嶺溫泉鄉散步及關子嶺溫泉鄉親子路線等，每梯次導覽時間約2小時、全程免費。

觀旅局也說，散步導覽解說遊程穿梭在古街巷弄之間，可認識府城古蹟建築、老街巷弄等，體驗府城古都歷史文化，相當適合新春佳節城市走春。

此外，2025月津港燈節及新營波光節分別將在18日及2月8日輪番登場，南市文化局目前正如火如荼籌辦中，其中，月津港燈節今年以「光的年輪」為主題，展期將持續至2月16日，共33天66組作品，將呈現⽉津港燈節15年來的能量。

新營波光節展期則自2月8日起至3月16日，37天共安排8大主題，延續以光影藝術為核心，策展方向聚焦「城市社會、生活體驗、時代文化」等，精選作品展現出現代城市縮影，文化局也邀請民眾屆時可前往新營天鵝湖公園，體驗感知與光影交織的藝術旅程。

農曆春節即將來臨，2025月津港燈節及新營波光節更分別將在18日、2月8日輪番登場，南市文化局目前正如火如荼籌辦中，也讓不少民眾相當期待。圖／南市府提供
農曆春節即將來臨，2025月津港燈節及新營波光節更分別將在18日、2月8日輪番登場，南市文化局目前正如火如荼籌辦中，也讓不少民眾相當期待。圖／南市府提供
農曆春節即將來臨，不少民眾已開始安排春節出遊旅程，南市觀旅局公布12條城市免費散步導覽路線，橫跨中西區、安平區、鹽水區、白河區等觀光熱區，每條路線都各具特色，歡迎民眾春節走春、體驗府城古都文化。圖／南市觀旅局提供
農曆春節即將來臨，不少民眾已開始安排春節出遊旅程，南市觀旅局公布12條城市免費散步導覽路線，橫跨中西區、安平區、鹽水區、白河區等觀光熱區，每條路線都各具特色，歡迎民眾春節走春、體驗府城古都文化。圖／南市觀旅局提供

台南 春節 月津港 觀光

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