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台灣美食展8月1日登場 聚焦海味文化

中央社／ 台北7日電

台灣美食展預計8月1日至4日在台北世貿一館登場，今年主題為「鮮味款待」，聚焦台灣豐富的海味文化，即日起開放參展單位報名。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，台灣美食展（Taiwan Culinary Exhibition, TCE）將在8月1日至4日於台北世貿一館舉辦，即日起開放參展報名。

主辦單位台灣觀光協會邀請全台金牌廚師、冠軍精品、各地優質美食品牌，以及餐飲、飯店、伴手禮業者、小農與國際單位等共襄盛舉，盼呈現台灣飲食文化的多元面貌，共同展現台灣的美食力。

台灣觀光協會指出，日前韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）與演員金大明來台拍攝「跟著大明尋味-台灣篇」，用鏡頭記錄從北到南的台灣美食與文化之旅，在國際上帶起台灣美食的話題與熱潮，3集影片上架不到1個月吸引超過610萬人次觀看，助攻美食觀光。

台灣觀光協會表示，今年台灣美食展持續號召美食相關業者參與，以「鮮味款待」為主題，聚焦台灣豐富的海味文化，自深海、近海及養殖漁業等多樣資源，從屏東黑鮪魚、台南虱目魚到馬祖淡菜，各地海味結合在地文化，形塑出特色飲食，也催生出許多鮮味產品。

台灣觀光協會說，今年美食展邀請業者共同響應海味主題外，也期盼結合食農教育與海洋保育議題，邀請參展單位及觀展民眾一起探索台灣的海洋文化與永續發展。

美食 觀光 食農教育

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