最時髦的珠寶在頭上！瑪格麗特庫利根本當代奧黛麗赫本

與金球獎影后黛米摩爾（Demi Moore）一起演出電影《懼裂》，並於日前第82屆金球獎頒獎典禮上共同頒獎的女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），因為黛米摩爾在獲獎感言中特別感謝而受到廣大關注，李兩人逗趣的頒獎對話更在社交媒體上爆紅。不過這位香奈兒（CHANEL）品牌大使除了精彩的演出，更讓人過目難忘的無疑是她過人的品味、出眾的穿著搭配、與令人想起傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）般清新脫俗的氣質。

瑪格麗特庫利選擇穿著一套香奈兒的絲綢薄紗荷葉邊與亮片水晶黑色蝴蝶結腰帶絲綢白色長洋裝，搭配香奈兒的羽毛造型鑽石頭飾、耳環與戒指。細肩帶長裙由輕盈的薄紗層疊而成，腰間點綴著一條黑色亮片絲帶，增添了一抹華麗的細節。雖然這件禮服充滿華麗感，但也非常舒適易穿，這正是香奈兒設計的標誌之一。而珠寶頭飾的運用更為整體造型畫龍點增，讓人感受到好萊塢黃金時代的舊時光優雅氣息。這次同樣選穿香奈兒亮相的還有品牌大使蒂妲史雲頓 （Tilda Swinton）和綺拉奈特莉（Keira Knightley）。