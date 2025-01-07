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雪場必備！HUBLOT極地白陀飛輪 硬派長效、全球限量

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具有白色高硬度陶瓷的HUBLOT Spirit of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪五日鍊腕表，將成為滑雪場上的品味造型之選。圖／HUBLOT提供
具有白色高硬度陶瓷的HUBLOT Spirit of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪五日鍊腕表，將成為滑雪場上的品味造型之選。圖／HUBLOT提供

想放假是人之常情，但一周固定假日只有兩天，想請周間連續五天工作日組成七天長假？需要花點心思。冬季是滑雪的旺季，近日瑞士品牌宇舶表（HUBLOT）便發表一只Spirit Of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪腕表，強調有五日長動能，加上高硬度的白色陶瓷，或將成為滑雪旺季的品味收藏首選。

正因為相較於歐美國家、亞熱帶的台灣四季溫差變化小，也讓滑雪成為不少人的度假之樂。宇舶表（HUBLOT）全新的Spirit Of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪腕表的酒桶形表殼採用了高硬度的白色陶瓷為材質，並相較於傳統陶瓷的硬度約為1,200維氏硬度，其陶瓷硬度更達

1,500，非一般耐磨堅硬，並能在冬季或潮寒環境中都能帶來舒適的配戴體感。

弧形藍寶石鏡面下的鏤空機芯是品牌自製的HUBLOT自製HUB6020手上鏈鏤空陀飛輪機芯，共由183個零件組成。機芯以鏤空形式展現了宛如滑雪道上的力與美，同時「陀飛輪」將可消除機芯因受單一方向地心引力造成的誤差，因此讓機芯運作更為精確。

一旦在休假的第一日將手表機芯發條盒轉動至滿鏈狀態，表款可持續運行約五天之久，盡情享受滑雪場內的愜意時光；同時表殼具備了One Click表帶系統，假使額外添購不同材質的皮革或Velcro魔鬼氈表帶，都能在沒有工具下快速更換。表款全球限量8只，訂價339萬5,000元；全白的視覺搭配上複雜機芯、輕量化的上手觸感，成為度假時放鬆心情的最佳「助攻」。

鏤空的HUB6020手上鍊陀飛輪機芯在開放式面盤中一覽無遺。圖／HUBLOT提供
鏤空的HUB6020手上鍊陀飛輪機芯在開放式面盤中一覽無遺。圖／HUBLOT提供
HUB6020手動上鍊陀飛輪鏤空機芯。圖／HUBLOT提供
HUB6020手動上鍊陀飛輪鏤空機芯。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪五日鍊腕表。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang極地白陶瓷陀飛輪五日鍊腕表。圖／HUBLOT提供

品牌 極地 腕表

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