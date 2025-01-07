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獨／開業50年成回憶！台中「四維自助餐廳」月中結束營業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
四維自助餐廳是台中老字號的自助餐廳，開業超過50年。圖／擷取自google map
四維自助餐廳是台中老字號的自助餐廳，開業超過50年。圖／擷取自google map

抓住記憶的滋味！鄰近台中女中、台中地方法院的「四維自助餐廳」，近日宣佈將於1月17日結束營業，為經營超過半世紀的時光劃下句點。

位於台中府後街的「四維自助餐廳」於民國62年創立至今，乃是當地老字號的人氣自助餐，陪伴許多台中人成長。店內常態性的提供40、50種菜色供民眾自由選擇，包括肉類、蔬菜、海鮮等料理，是許多民眾用餐時段的好選擇，甚至是許多老台中人的自助餐啟蒙店。

不過因「計價方式」不夠透明，因此四維自助餐廳偶會引起消費者不滿。在google評論區中，就可見到網友們公佈自己的菜色照片，並留下「這樣的便當105元會不會太誇張？」、「這樣要130 真的不知道怎麼算的」、「是我吃米不知道米價嗎？這四樣菜120，夭壽貴」等評論。但也有許多消費者為其菜色與口味，留下正面評價。

儘管經營已超過半世紀，不過四維自助餐廳近日發布公告，感謝消費者50年來對四維的支持，並將於1月17日結束營業。隨著消息出爐，也引起網友們的熱烈討論與不捨。

台中市 消費者 自助餐廳

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