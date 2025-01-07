city’super春節送禮拼儀式感 ROYCE’巧克力新年限定版必入手

瞄準新春送禮商機，city’super集結港日台排隊名店伴手禮、海外直送的頂級果物禮盒，以及獨家ROYCE’巧克力春節限定版等，要讓消費者在年節氣派走春送禮。

1月16日前，於city’super預購年節禮盒、團圓年菜單筆消費滿3,000元即送「平安發財獻禮」乙組，內含三風製麵麵線200g及三光米2025新年米信封150g；1月14日至2月2日消費滿1,000元送100元抵用券，1月14日至1月28日消費滿5,988元送品牌生肖撲滿，1月17日至1月23日滿1,500元再送限量品牌小龍精緻紅包袋乙束；會員消費滿2,000元可享全台免費宅配服務。

由city’super獨家代理的北海道ROYCE’巧克力，在春節時刻推出多款日式春節限定包裝禮盒，包括ROYCE’醇巧克力禮盒春節限定版，內含甜味黑巧克力及牛奶巧克力40枚；超經典的ROYCE’巧克力洋芋片也推新年限定款，香脆的洋芋片單面裹上巧克力，鹹甜滋味讓人愛不釋手；ROYCE’餅乾禮盒春節限定版，酥脆餅乾、可可亞碎粒，再覆上巧克力，口感多層次。還有ROYCE’堅果巧克力棒新年限定，在鬆脆巧克力棒覆蓋夏威夷果、碧根果、腰果、杏仁和脆酥皮。