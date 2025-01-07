Zendaya攜手村上隆 超俏皮LV聯名廣告讓人會心一笑

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與著名當代藝術家村上隆在暌違20年後再度合作，推出充滿玩心、流行色彩及喜慶氣氛的Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列，涵蓋包包、鞋履、香水、太陽眼鏡等超過200件作品，結合路易威登的精湛工藝與村上隆極富想像力、色彩繽紛的藝術世界。

這次形象廣告由美國演員、歌手及路易威登品牌大使千黛亞（Zendaya）擔綱演繹，由荷蘭著名攝影師Inez and Vinoodh掌鏡。在系列形象中，千黛亞身穿合作系列的服飾，包括All In BB、Speedy 25、OnTheGo、Keepall和Capucines Mini、鞋履、絲巾和皮帶等，與村上隆專為Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列而創作的奇趣藝術作品結合，在一系列宏偉且又令人回味的城市風景中呈現現代活力及創意精神。

在多層次的歡樂拼貼畫中，村上隆最具代表性的Superflat Garden花卉圖案和Superflat和Superflat Panda等角色，與千黛亞一同出現在城市的天際線、遊樂園的雲霄飛車、歷史悠久的城市橋樑，以及綠色盎然的城市公園裡。Superflat Garden的花朵從相框中溢出，而Superflat和Superflat Panda更俏皮地替換了路易威登LOGO的開頭字母，首次在廣告中改變了品牌名。