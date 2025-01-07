按摩、開鎖都可以！55688增3大服務 替民眾解決生活雜事

疫後民眾生活習慣改變，不少生活雜事都逐漸「外包」，也讓外送、接送的行業崛起。55688集團疫後逐漸發現民眾願意花錢讓生活更便利，今年改版55688 App，並新增3大服務，包括找專家、即時快遞及機場接送服務，其中，找專家整合按摩、遊戲代打、寵物保母、跑腿代辦等上千種生活服務；即時快遞則採固定費率及多元支付。

55688集團執行長林念臻表示，55688集團累計用戶達720萬，計程車服務市占率已從26%成長至30%，營業登記數量達9萬3059輛車，轄下品牌有2萬8000輛，在各縣市市占率皆為第一。去年接送達8000萬趟次，已創下疫情前新高。

林念臻指出，55688集團未來將以4大服務面向，包括交通的機場接送、計程車服務、代駕服務；生活的找專家、居家清潔、汽車保修、洗衣服務；物流的即時快遞、商務快遞、電商快遞；媒體的計程車車身廣告、TOLiFE智慧互動螢幕、數位流量變現RMN。

林念臻表示，今年除了在叫車服務持續優化，將增加找專家、即時快遞、機場接送優化服務，並全面整合在55688 App使用。在「找專家」部分，有上千種生活媒合服務，包括遊戲代打、開鎖、寵物保母、跑腿代辦、洗車、翻譯等都能在App上找到，並替用戶針對服務商進行品質把關。

她指出，在「機場接送優化」部分，不僅提供即時叫車服務，提供透明價格、保證有車，最晚3天前可預約、6小時前免費取消，若接送出現異況將2倍賠償，並有全程乘客責任險。在「即時快遞」部分，提供20多種多元支付，24小時真人客服，目前服務範圍涵蓋雙北地區，未來也計畫擴展到全台。