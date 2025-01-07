金球獎名人風采 妮可基嫚辣秀美背、楊紫瓊天后再臨

向來有奧斯卡前哨戰之稱的金球獎已在昨日（1月6日）圓滿落幕，無論是日本男星真田廣之以《幕府將軍》獲得金球獎影帝，又或是資深女星黛咪摩兒因《懼裂》的感性發言，都讓本次金球獎精彩亮點層出不窮；於此同時，場上名人的穿戴、高訂禮服同樣引人注目，像是妮可基嫚（Nicole Kidman）與楊紫瓊兩位奧斯卡天后、「前任007」丹尼爾克雷格、韓星李政宰都出席了頒獎典禮與紅毯，收割大量鎂光燈與討論流量。

其中曾在MARVEL漫威系列電影中演出《星際異攻隊》、《復仇者聯盟4》的美國女演員 柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）以《Emilia Pérez》中的表現獲得電影類最佳女配角，Zoe Saldaña出席時身穿一件刺繡亮片禮服，除了胸前的高級珠寶令人目不轉睛。電影《Emilia Pérez》是由Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作，意味著Saint Laurent藝術總監Anthony Vaccarello以服裝設計師獲得金球獎肯定，更象徵法國時尚品牌正式「跨足」電影產業、並收獲戰果的重要新頁。

兩大影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與楊紫瓊則不約而同穿上Balenciaga的高級訂製服，其中Nicole Kidman是以奶油色緞面高跟鞋搭配水鑽刺繡網眼布露背連身裙，回眸之際辣秀美背，更有晚宴的隆重感。一身黑的楊紫瓊其禮服運用了珍貴的黑色Chantilly蕾絲，高領、馬尾、瀏海的形式讓楊紫瓊看來格外年輕，同時楊紫瓊手上載有一只RICHARD MILLE RM 07-01「Misty Night」鑽表，鑽石鑲嵌的方式相當浪漫、也如身上的Chantilly蕾絲，更展現楊紫瓊身為頂級VIP與橫跨歐美、亞洲的演藝影響力。