免費送龍蝦！樂崎火鍋進駐信義區　必吃獨家雞白湯鍋底

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
適合搭配濃厚蒜味雞白湯的「炙燒究好松阪豬」。記者陳睿中／攝影
適合搭配濃厚蒜味雞白湯的「炙燒究好松阪豬」。記者陳睿中／攝影

2005年於新莊發跡的「樂崎火鍋」，將於1月10日於象山山腳下開設品牌第5間分店「樂崎火鍋 信義店」。店內推出限定湯頭「濃厚蒜味雞白湯」，另外還吃得到台灣古早味燒仙草、野生冬瓜檸檬愛玉等特色甜點，以及攜手名店的「師園蒜香鹽酥雞」。為慶祝新店開幕，點購指定套餐，即可贈送「美洲龍蝦」一尾，價值799元。

主打社區型火鍋的「樂崎火鍋」，此次進駐台北信義區，店址鄰近象山公園，同時店內也以日式喫茶店為設計靈感，透過銀行燈、復古字體燈箱、木質餐桌等元素點綴，營造出溫馨愜意的用餐氣氛。

信義店延續提供柴魚雞骨、養生藥膳、樂崎味噌、剝皮辣椒、重慶麻辣等近10款的湯頭，同時還獨家供應「濃厚蒜味雞白湯」鍋底，以日本雞白湯拉麵為靈感，選用整隻新鮮雞隻經過四小時的熬煮，並搭配原味湯底調配而成，呈現乳白色澤並具溫潤風味，適合涮煮各種食材。加入自製蒜油、蛤蜊烹煮後，更能呈現鮮美滋味。信義店以「濃厚蒜味雞白湯」為基礎，同步推出限定款「濃厚蒜味雞白湯套餐」，可選擇「蒜香嫩煎紅玉雞」或「炙燒究好松阪豬」，每套649元。

除此之外，店內也供應美國培根牛肉鍋、美國熟成無骨牛小排鍋、頂級究好豬肉鍋、澳洲熟成菲力羊肉鍋、蒜香嫩煎氣冷雞腿排鍋等十餘款的鍋物套餐方案，最低每套309元起，隨餐均搭配鮮蔬菜盤、副餐與無限享用的自助吧。同時信義店還提供兩款特色升級甜點，包括「台灣古早味燒仙草」、「野生冬瓜檸檬愛玉」，各為49、39元。另外店內也供應「師園蒜香鹽酥雞」「黑金古早味滷肉飯」等餐點，為爬完象山步道的民眾補充滿滿元氣。

樂崎火鍋信義店自1月10日起試營運。1月10日至1月27日期間，凡點購「極品龍蝦雙人套餐」（ 2,180 元），並完成打卡任務，即可獲贈市值 799 元的「美洲龍蝦」1尾。另外全品牌門市，活動期間也可享會員點數雙倍累積。

【樂崎火鍋 信義店】

電話：02-2758-0284

地址：台北市信義區信義路五段150巷14弄2-1號1樓

以日式拉麵為靈感的「濃厚蒜味雞白湯」，限於信義店供應。記者陳睿中／攝影
以日式拉麵為靈感的「濃厚蒜味雞白湯」，限於信義店供應。記者陳睿中／攝影
樂崎火鍋與師園聯名推出「師園蒜香鹽酥雞」，每份169元。圖／樂崎火鍋提供
樂崎火鍋與師園聯名推出「師園蒜香鹽酥雞」，每份169元。圖／樂崎火鍋提供
蒜香嫩煎紅玉雞。記者陳睿中／攝影
蒜香嫩煎紅玉雞。記者陳睿中／攝影
樂崎火鍋有多種肉品主餐可供選擇。記者陳睿中／攝影
樂崎火鍋有多種肉品主餐可供選擇。記者陳睿中／攝影
「極品龍蝦雙人套餐」吃得到多款精選海味與肥美龍蝦。記者陳睿中／攝影
「極品龍蝦雙人套餐」吃得到多款精選海味與肥美龍蝦。記者陳睿中／攝影
「濃厚蒜味雞白湯套餐」搭配蒜香嫩煎紅玉雞或炙燒究好松阪豬，套餐價649元。圖／樂崎火鍋提供
「濃厚蒜味雞白湯套餐」搭配蒜香嫩煎紅玉雞或炙燒究好松阪豬，套餐價649元。圖／樂崎火鍋提供
活動期間點購指定套餐，可加贈市值 799 元的「美洲龍蝦」1尾。記者陳睿中／攝影
活動期間點購指定套餐，可加贈市值 799 元的「美洲龍蝦」1尾。記者陳睿中／攝影

套餐 火鍋 豬肉

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